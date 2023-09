Nienburg. Michael Wagner ist gebürtiger Amerikaner. Wagner ist Bäckermeister in der vierten Generation. Hauptberuflich ist Wagner als Berufsschullehrer an der BBS Nienburg tätig. Wagner ist Schokoladendesigner. Und so ist Wagner gewissermaßen auch ein Künstler.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Alles, was Michael Wagner verkörpert, manifestiert sich in ganz besonderen Süßigkeiten und Leckereien: Als Pralinendesigner erfüllt der Nienburger alle Kundenwünsche – normal und extravagant. Wagners Handwerk geht weit über das Mischen und Vermengen verschiedener Schokoladensorten hinaus. Wagners Handwerk ist komplex. Und anders als ein Uhrmacher, der weiß, was passiert, wenn er ein defektes Zahnrad durch ein gutes oder eine leere Batterie durch eine neue ersetzt, kann sich Wagner nie ganz sicher sein, was er tut: „Ich kann nur am Ende sehen.“ Verarbeiten Sie, ob die Pralinen gut geworden sind.“

Wagner stellt seine Pralinen in der Bäckerei Kindermann her

Der 49-Jährige stellt seine Pralinen nicht in der heimischen Küche her. Das darf er nicht, schließlich produziert er für den Verkauf und das Veterinäramt hat strenge Auflagen. Wagner darf tagsüber die Backstube der Bäckerei Erichshagen von Boris Kindermann nutzen. Die beiden Meister kennen sich seit 2005 und lernten sich über die Bäckerinnung kennen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Überzug der Praline ist fest, jetzt kommt die Nougatfüllung. © Quelle: Schwiersch

Apropos 2005: Wagner zog in diesem Jahr nach Nienburg und markierte damit das Ende einer Reise, die mit seiner Geburt 1973 in Milwaukee, Wisconsin, begann. Wagner stammt aus einer Familie, die seit über 120 Jahren Backwaren und Süßwaren herstellt. Es war Wagners Urgroßvater, der 1898 mit seinem Bruder aus Schlesien in die USA auswanderte und in Milwaukee seine erste Bäckerei eröffnete. Seitdem pendeln die Wagners und ihre nachfolgenden Generationen immer wieder zwischen den USA und Deutschland. Der Stammsitz der Familie war seit den 1950er Jahren Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.

Die Grenzen zwischen Bäcker und Lehrer sind fließend

Michael Wagner wurde schließlich der vierte Bäckermeister der Familie, „aber nicht auf Befehl, sondern aus freien Stücken“, betont er. Darüber hinaus unterstützte die Familie die Wanderlust und Neugier des Juniors. Michael Wagner verbrachte seine Gesellenzeit in den USA, in England, in mehreren deutschen Städten, machte seinen Master und Betriebswirtschaftslehre und landete schließlich 2005 in der Schweiz, erneut in Bad Kreuznach, Lüneburg und Travemünde an der Nienburg BBS.

„Die Grenzen zwischen Bäcker und Lehrer sind fließend. „Ich stehe im Kittel in der Schulbäckerei und unterrichte, vermittle theoretische und praktische Inhalte.“ Auch die Grenze zwischen Bäcker, Konditor und Künstler sei fließend – vor allem, wenn es um die Schokoladenherstellung geht: Die Berufe seien zwar sehr eng verwandt, aber „die Konditoren.“ „Das sind Künstler“, lacht Wagner. „Als Konditor muss ich kreativ sein.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Schokolade ist sehr anspruchsvoll. Michael Wagner, Schokoladendesigner

Die individuelle Herstellung von Schokoladen nach Kundenwunsch: Diesen geschäftlichen Impuls erhielt Wagner, als er 1995 ein Jahr lang als Bäcker in der Schweiz arbeitete. Doch mehr faszinierte ihn das Handwerk der angeschlossenen Konditorei. „Was sie gemacht haben, fand ich wirklich faszinierend – Hohlkörper, Weihnachtsfiguren. Da ist der Funke in mir übergesprungen.“ Dort lernte Wagner die Schokoladenherstellung und brachte Rezepte mit nach Deutschland. Und auch die Idee, Bilder auf Pralinen zu platzieren.

Aus technischen Gründen wurde Wagners Geschäftsmodell erst 2012 konkret. Auf einer Messe in München sah er erstmals einen Drucker für Lebensmittelfarben – für den Heimgebrauch. Wagner kaufte ein solches Gerät, die Formen, die Trägerfolien und die Software. So konnten wir mit Wagner-Pralinen beginnen. Was noch fehlte, war ein entscheidendes Detail: die richtige Verpackung. Wagner: „Es hat Jahre gedauert, die Verpackung zu finden.“ In Belgien entdeckte Wagner schließlich die passenden Behälter für seine runden und rechteckigen Pralinen.

Wagner bringt die weiße Schokolade, die die Praline bald verschließen wird, auf die richtige Temperatur. © Quelle: Schwiersch

In der Bäckerei Kindermann fand Wagner seine Produktionsstätte und meldete 2016 sein Nebengewerbe an. „Wir haben hier eine tolle Vereinbarung. Für die Zeit, die ich hier verbringe, zahle ich Miete. Aber das sind Zeiten, in denen ich auch produziere.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Eine Produktion, die saisonal ist. Während im Sommer kaum Nachfrage besteht, strömen ab Oktober die Firmenbestellungen ein, um pünktlich zu Weihnachten hübsche und personalisierte Geschenke für die Kunden parat zu haben. „Jetzt, im Sommer, habe ich momentan vielleicht einen kleinen Auftrag. Für Schokolade ist es zu warm.“

So entsteht eine Wagner-Praline

Natürlich hängt das Gute und Schlechte von Wagners Handeln von der Qualität seiner Zutaten ab. Für die Herstellung einer Praline ist jedoch eines entscheidend: die richtige Temperatur. Schon ein Grad zu hoch oder zu niedrig beeinflusst das Ergebnis. „Schokolade ist sehr raffiniert“, sagt Wagner. Etwas zu kalt: Die Mischung kann dann zu zähflüssig werden. Ein Grad zu warm: Die Füllung könnte sich dann mit der Hülle der Praline vermischen.

Chronologisch gesehen und stark verkürzt entsteht eine Wagner-Praline auf folgende Weise:

Die Bestellung geht ein, der Kunde sendet das gewünschte Firmenlogo.

Das Logo druckt Wagner mit seinem Lebensmitteldrucker auf eine Trägerfolie.

Wagner bereitet die Schokoladenzutaten vor.

Wagner platziert das Logo in der Form. Er gießt die erste Schokoladensorte in die Form, wodurch der Überzug für die Praline entsteht.

Cool.

Ist die Schicht fest, wird die restliche Flüssigkeit wieder abgegossen.

Cool.

Wagner gießt nun die Nougatfüllung in die Formen – sie hat exakt 28 Grad und besteht in unserem Fall aus Nougat, Sahne, Zartbitter- und Vollmilchschokolade.

Wieder cool.

Wagner versiegelt die Praline mit der gleichen Schokolade, die er auch für die äußere Hülle verwendet hat.

Michael Wagner entfernt die überschüssige Schokolade. © Quelle: Schwiersch

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wieder cool.

Jetzt wird es ernst. Vorsichtig klopft Wagner die Pralinen aus den Formen.

Wagner zieht die Reste der Trägerfolie ab. © Quelle: Schwiersch

„Das ist der Moment der Wahrheit“, sagt Wagner. „Bei einer Praline habe ich nie die Garantie, dass sie so wird, wie ich es mir gewünscht habe, bis ich sie fotografiere.“

Zu den Kunden von Wagner gehören in erster Linie Unternehmen und Betriebe, die die Pralinen mit ihrem Firmenlogo versehen lassen möchten. Die Wünsche seien komplex: „Manche Kunden haben ganz konkrete Vorstellungen, manche wissen gar nicht genau, was sie wollen.“ Und manchmal ist das Logo viel zu lang für eine Praline.“ Dann muss ein neues entwickelt werden.

Der letzte Schritt: Kindermann hilft Wagner beim Verpacken der Pralinen. © Quelle: Schwiersch

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Feinheit ist kein Problem, Hirschgeweihe wären problemlos möglich. Andere Kunden müssen sich erst einmal vom Geschmack begeistern lassen. „Wir haben gerührt, gekocht und die Füllungen probiert, bis der Kunde einverstanden war.“ Für den Pralinenüberzug empfiehlt Wagner weiße Schokolade. Ganz einfach, weil ein Werbelogo auf weißer Schokolade besser aussieht.

Die fertigen Pralinen werden von Hand verpackt – in transparenten Schachteln und nicht in undurchsichtigem Karton. Letztlich geht es darum, dass der Kunde die besondere Praline bei der Übergabe sieht und sozusagen den Wow-Effekt erlebt.

Kleine Kunstwerke: Michael Wagner verzierte seine Pralinen beim Besuch der Lokalzeitung mit dem Harke-Logo. © Quelle: Schwiersch

Große und kleine Kunden wenden sich an den Pralinendesigner: „Meine größte Bestellung bisher waren 350 Pralinen.“ Aber auch kleine Mengen sind möglich. „Ab zehn Pralinen bin ich erreichbar.“ Der Radius der Anfragen geht weit, weit über den Kreis Nienburg hinaus. „Ich kann sagen: Europaweit.“

Nienburg-Pralinen wurden auch in Spanien und Finnland verkostet. Schließlich hat sich Wagner über die Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut, auch durch seinen Hauptjob bei der Nienburg BBS. Die internationalen Partnerschulen der BBS kamen bereits in den Genuss der Nienburger Süßigkeiten und manchmal beliefern Nienburger Unternehmen ausländische Partner mit Pralinen aus der Wagner-Schmiede, die sich wiederum an den Konditor wenden.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Mittlerweile wenden sich immer mehr Privatpersonen an Michael Wagner und bestellen zum Kindergeburtstag oder zur Taufe Pralinen mit dem Porträt ihres Kindes. Und wie sieht die perfekte Praline aus, Herr Wagner? „Was reinkommt, ist reine Geschmackssache. Dunkle Bitterstoffe mit Himbeeren waren in letzter Zeit stark nachgefragt. Im Moment sind Alkoholfüllungen absolut out.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der Zeitung „Die Harke“.