Ein aus den 2000er-Jahren äußerst bekannter Schuh feiert diesen Sommer sein modisches Comeback: Wedges erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit, sowohl bei Fashionistas als auch bei Fashion-Stars und Royals. Kein Wunder, denn die schicken Keilabsätze sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch bequem und praktisch.

Royals wie Prinzessin Kate und Sophie von Wessex sind große Fans

Schließlich gibt es im Sommer oft Veranstaltungen, Hochzeiten oder Events, die draußen in der Natur, am Strand oder auf der Wiese stattfinden. Hierfür sind Keilabsätze die ideale Wahl, da sie dank ihres Keilabsatzes nicht im Boden versinken und deutlich mehr Halt und Komfort bieten als herkömmliche High Heels.

Das haben kürzlich königliche Damen wie Prinzessin Kate (41) oder Sophie von Wessex (58) bewiesen. Beide trugen schicke Blusenkleider mit ihren Wedges im Espadrille-Stil.

Mit Riemen oder Plateau für auffällige Schuhe

Zudem haben Wedges meist niedliche Riemchen, die ohnehin im Trend liegen und einen schmalen Fuß zaubern. Grundsätzlich gibt es Keile in unterschiedlichen Absatzhöhen und auch aus unterschiedlichen Materialien. Am häufigsten werden derzeit Kunstleder, Baumwolle, Wildleder oder Satin verwendet.

Wenn Sie ein besonders gutes Gespür für Mode haben, können Sie sich auch für deutlich extravagantere Modelle entscheiden. Es gibt Schuhe mit transparentem Keilabsatz und Schnürung, mit dicker Plateausohle und Metallic-Finish oder mit dekorativen 3D-Blumen.

Fakt ist: In der aktuellen und vielfältigen Auswahl an Wedges wird jeder Frauentyp fündig. Dazu passen neben Blusenkleidern auch Röcke in jeder Länge und Farbe, enganliegende Strickkleider, geblümte Maxikleider, elegante Satinroben, Bermudashorts oder weite Stoff- und Marlenehosen.