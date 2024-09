Status: 30.09.2024 15:12 Uhr

De Real-Pleite vorig jaar, de Schiri-Frust abgeschüttelt – en jetzt kommt Praag: De VfB Stuttgart zal blij zijn met het eerste Champions-League-Heimspiel sinds 14 jaar.

Er bestaat geen twijfel dat Lionel Messi, Andres Iniesta of Zlatan Ibrahimovic deel uitmaken van het verhaal, maar de hang naar magische Champions League-avonden is ongekend bij VfB Stuttgart. De ervaring van het eerste thuisspel in de Koninklijke Klasse sinds 14 jaar sinds „brutaal“, verschillende Kapitän Atakan Karazor. Selbst wen der Gegner nicht wie sterven als FC Barcelona. Selbst wenn zjetzt nicht alles rund lief bij Vizemeister.

Karazor voor Praag: „Dat is het spel dat we altijd al wilden spelen“

De bitterheid van de uitkomst van het record van Real Madrid, de Schiri-Frust nach dem Unentschieden beim VfL Wolfsburg am Vergangen Samstag – dat alles betekent dat de VfB am Dienstag (18.45 Uhr/ live in Audiostream) gegen den Czech Double-Sieger Sparta Praag hier beflügeln als lähmen. „Dat komt omdat de games die we altijd al wilden spelen, we alles zullen hebben wat we ooit hebben gehad“, zei Karazor.

Een positief resultaat is mogelijk in het Stuttgarter-spel, wat betekent dat je er veel tijd en ervaring mee kunt beleven. Op nicht in Wolfsburg, als de VfB een onberechtige Unterzahl noch zum späten Ausgleich kam. „Deze mentalität nehmen wir mit“, zei Karazor im Anschluss kämpferisch. Gegen Prag wolle man „dat gezicht wordt gezegd, dat we Real Madrid kennen.“ En met een vervolg op de fans in de Stuttgarter Arena is het volgende hoogtepunt beschikbaar.

Opnieuw een overwinning in de Champions League sinds 15 jaar?

„Het is speciaal, dat is voor de club, voor de stad, voor de mensen. Het is speciaal“, zei trainer Sebastian Hoeneß am Montag: „Ik ben blij, de Euphorie is geweldig.“ Op 23 februari 2010 was Barcelona het eerste team in de Champions League dat te gast was in Stuttgart, en de laatste overwinning in de Koninklijke Klasse was na 15 jaar voor de VfB.

Am 9. December 2009 begon de Swaben in het Gruppenspiel te maken met Unirea Urziceni aus Rumänien ain 3:1 – entsprechend groß ist das Lechzen nach eenm erneuten Erfolg on europäischer Bühne. Met Prag erwarte die Stuttgarter jedoch „ein Brett“, mahnte Hoeneß. En we zijn ons bewust van het feit dat „één man in de Champions League kan strijden als we deel willen uitmaken van de Bock.“

Dat is iets wat je niet durft te doen voor Alexander Nübel Gilten. Met behulp van de training tijdens de trainingsperiode van 28. Geburtstag.

In dienst van Nübel zal die Chance, met eind deze week bondscoach Julian Nagelsmann voor het managementteam, ook in de toekomst niet de leiding hebben over de positie als het nieuwe Duitse nummer. Aktuell aber, versicherte Nübel, zähle für ihn ohnehin nur Praag. „Das Spiel wird sehr, sehr wichtig“, zei hij, „we zijn blij met elkaar“. Zelfs als je niet bij FC Barcelona bent.

