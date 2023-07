Präsidentschaftsanwärter Robert Kennedy heeft Joe Biden heraus

Wegen seines Hangs zu Verschwörungstheorien brachten Robert F. Kennedy de Demokraten hier in Verlegenheit, als er seine Bewerbung für die Präsidentschaftswahlen anmeldete. Nun sorgen seine guten Umfragewerte jedoch für Verblüffung.

Robert F. Kennedy ben 20 juni bij een Auftritt in New Hampshire, een van de Staaten met frühen Vorwahlen im Präsidentschaftsrennen. Brian Snyder/Reuters

De demokratische Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy Jr. heeft een naam gekregen. Er is een Neffe van de früheren Präsidenten John F. Kennedy en de Sohn van de kwaadaardige senatoren en de justizministers Robert F. Kennedy. Zudem is daar Absolvent van de Elite-universiteit van Harvard, van de London School of Economics, van de School of Law van de Universiteit van Virginia, onder een erkende Umweltschutzanwalt. In den letzten Jahren is er aber vor allem als Impfgegner und Verschwörungstheoretiker aufgefallen.