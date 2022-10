Präsident: Mehr als 100 Tote bei Angriffen in Somalia | Aktuelles Afrika | DW

„Bisher sind 100 Menschen gestorben und 300 verletzt worden“, sagte Präsident Hassan Sheikh Mohamud bei einem Besuch des Anschlagsortes in der Hauptstadt Mogadischu. „Und die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter.“ Unter den Opfern sind laut Mohamud Kinder und Studenten.

Zwei mit Sprengstoff beladene Autos sind am Samstag kurz hintereinander vor dem Bildungsministerium explodiert. Die erste Explosion ereignete sich in der Nähe einer belebten Kreuzung, die zweite Autobombe ging hoch, als Krankenwagen eintrafen und Menschen sich versammelten, um den Opfern zu helfen. Die Explosionen waren so stark, dass die Explosion umliegende Fenster zerschmetterte.

Mohamed Abdirahman vom Medina Hospital berichtete der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass bis zu 50 Leichen in sein Krankenhaus gebracht und Dutzende Verletzte eingeliefert wurden. Andere Krankenhäuser in der Stadt nahmen ebenfalls Opfer auf. Laut Premierminister Hamsa Abdi Barre versucht die Regierung, mehr Informationen über die Opfer zu erhalten. Die meisten seien Zivilisten, sagte der Polizeisprecher. Ihm zufolge gab es vier Angreifer, die ebenfalls getötet wurden. Nach dpa-Informationen bekannte sich die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab zu dem Anschlag.

Rauchschwaden über Mogadischu nach den Explosionen im Bildungsministerium

Bei einem weiteren Angriff von Dschihadisten auf ein Hotel in Somalia sind am vergangenen Sonntag mindestens neun Menschen getötet worden. 47 Menschen seien bei dem Angriff in der Hafenstadt Kismayo im Süden des Landes verletzt worden, sagte Jubaland Staatssicherheitsminister Yusuf Hussein Osman. Unter den Opfern waren auch Schüler, die zum Zeitpunkt des Angriffs ein benachbartes Schulgebäude verlassen hatten. Drei Angreifer wurden laut Polizei getötet. Auch die Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff.

Die mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida verbündete Miliz kämpft seit 2007 gegen die von der internationalen Gemeinschaft unterstützte somalische Regierung. Ihre Kämpfer wurden aus den großen Städten des Landes vertrieben, kontrollieren aber große Gebiete im Land Zentrum und Süden des ostafrikanischen Landes. Sie verüben häufig Angriffe auf Zivilisten, Regierungsbeamte, Geschäftsleute und Journalisten.

Antwort auf erfolgreiche Militäroffensive?

Die Regierung in Mogadischu führt seit mehreren Monaten eine Militäroffensive gegen Al-Shabaab. Mit der Unterstützung bewaffneter Clans und Zivilisten konnte das somalische Militär in letzter Zeit große Gebietsgewinne erzielen. Somalia am Horn von Afrika ist eines der ärmsten Länder der Welt.

Zuletzt hatte der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi die internationale Gemeinschaft zu mehr Hilfe für die Menschen am Horn von Afrika aufgerufen. Nach einem Besuch in Somalia und Kenia betonte Grandi, dass die Menschen unter Konflikten und der Klimakrise leiden. Wie das Hilfswerk UNHCR in Genf mitteilte, nähert sich die Zahl der durch die Dürre vertriebenen Menschen in diesem Jahr allein in Somalia der Millionengrenze. Weitere 500.000 Menschen sind vor Gewalt geflohen. Somalia erlebt die schlimmste Dürre seit 40 Jahren.

