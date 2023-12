Präsident Hainer äußert sich noch einmal zur Zukunft Müllers

An spielfreie Samstage will sich Müller allerdings noch nicht gewöhnen. Schließlich hat er ein Ende seiner Karriere mehr oder weniger ausgeschlossen. Doch ob seine Zukunft beim FC Bayern liegt, ist noch nicht ganz klar.

Präsident Herbert Hainer hat sich nun dem Gespräch angeschlossen Bildfernsehen äußerte sich positiv über den Offensivspieler. „Thomas Müller ist eine absolute Ikone. Wir würden uns wünschen, dass er seine Karriere beim FC Bayern beendet“, sagte der 69-Jährige. Trotz Müllers aktuell schwieriger Situation ist Hainer „zuversichtlich“, dass er beim FCB bleiben wird. „Thomas weiß genau, was er am FC Bayern hat, und wir wissen, was wir an Thomas haben“, sagte der Präsident, der sich „sehr wünscht“, dass der Ur-Bayern über 2024 hinaus bleibt.

Natürlich könnte der langjährige Bayern-Star auch nach seiner Profikarriere ein Gesicht des Vereins bleiben. „Ich würde ihn gerne in der Rolle sehen, in der er später bei uns tätig sein wird“, erklärte Hainer.

Der FC Bayern ohne Thomas Müller ist mittlerweile kaum noch vorstellbar.