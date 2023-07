Lübeck. Am Mittwoch, 12. Juli, um 14 Uhr tagt sie im historischen Hörsaal im Hochhaus, der an die Anfänge der Universität zu Lübeck erinnert – die Wahlversammlung für das Amt des Rektors. Denn für die derzeitige Präsidentin, Prof. Gabriele Gillessen-Kaesbach, wird eine Nachfolge gesucht. Das sei eigentlich ein völlig normaler Vorgang, doch im Vorfeld habe sich die Universitätsleitung „genötigt gefühlt, alle Mitglieder der Universität anzuschreiben, und das zum ersten Mal in meiner Amtszeit“.

Gillessen-Kaesbach bringt es in einem zweiseitigen Brief, der dem LN vorliegt, auf den Punkt: „Im Laufe des Verfahrens kam es an unserer Universität zu einer Situation, die für mich unerträglich war.“ Der jetzt an der Universität öffentlich gemachte Wahlvorschlag basiert auf einem Auswahlgremium aus Mitgliedern des Senats und des Stiftungsrates, das sich bei seiner Auswahlentscheidung an den Maßstäben der Bestauswahl orientieren musste.“

Kommission zur Geheimhaltung verpflichtet

Und die Mitglieder dieser Kommission seien zur Verschwiegenheit verpflichtet, stellt der Universitätspräsident klar. Gleiches gilt für die Mitglieder des Senats, denen nach dem Hochschulgesetz und der Präsidiumswahlordnung die vorgeschlagenen Kandidaten bereits vor Veröffentlichung des Wahlvorschlags an der Universität bekannt waren. „Trotzdem wird die Entscheidung seit der letzten Sitzung der Auswahlkommission am 28. Juni 2023 auf dem gesamten Campus diskutiert“, erklärt der Präsident, der nach sechs Jahren Ende 2023 zurücktreten wird.

Aber es wird noch deutlicher: „Leider habe ich herausgefunden, dass Personen aus dem Auswahlgremium kontaktiert, befragt und persönlich angesprochen wurden. Darüber hinaus wurde versucht, Einfluss auf das Abstimmungsverhalten einzelner Mitglieder des Senats für die Wahl zu nehmen“, schreibt er Die Humangenetikerin. Sie ist daher zutiefst schockiert über die aktuellen Ereignisse – „Ich kann das weder akzeptieren noch tolerieren. Dies gilt umso mehr, als ich darin eine ernsthafte Bedrohung für den Ruf unserer Universität sehe“, betont die Amtsinhaberin.

So wird es gewählt Die Wahlversammlung für das Präsidium tagt im Hochhaus (Haus 70) im dortigen großen Hörsaal auf dem Campus. Im öffentlichen Teil stellen sich die Kandidaten vor; dann erfolgt die Befragung durch die Mitglieder des Akademischen Senats der Universität zu Lübeck. Dann folgt die nichtöffentliche Debatte des Senats, die Wahl und die Auszählung, bis schließlich das Wahlergebnis öffentlich bekannt gegeben werden kann. Vorsitzender des Senats ist Prof. Cornelius Borck, Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin und Wissenschaftsforschung. Seine Stellvertreterin ist Prof. Carla Nau, Leiterin der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Das Gremium besteht aus Hochschullehrern, der Gruppe der akademischen und außeruniversitären Dienste sowie Studierenden.

Nach Angaben der Auswahlkommission stehen am Mittwoch zwei hochrangige Persönlichkeiten zur Wahl: Prof. Tiziana Margaria und Prof. Dietmar Schmitz. Margaria ist derzeit Professorin für Softwaresysteme am Fachbereich Informatik und Informationssysteme der University of Limerick. Der 1964 geborene Italiener hatte vor seinem Umzug auf die Insel Professuren an der Universität Göttingen und der Universität Potsdam inne.

Schmitz hingegen ist Professor für Neurowissenschaften und Leiter des neurowissenschaftlichen Forschungszentrums an der Charité in Berlin. Der 55-Jährige, gebürtige Sauerländer, studierte Medizin und Naturwissenschaften an den Universitäten Köln und Berlin; Anschließend forschte er unter anderem an der University of California in San Francisco, USA. Seit 2017 ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Laut LN-Informationen hatte sich auch ein interner Bewerber der Auswahlkommission vorgestellt; Allerdings konnte er die Hürde nicht nehmen.

Berufung des Präsidenten im Hinblick auf die Wahlsitzung

Gillessen-Kaesbach hofft nun inständig, „dass die demokratisch beschlossenen Entscheidungen akzeptiert werden – auch wenn sie einem nicht so gut gefallen, was verständlich ist – und dass alles reibungslos verläuft.“ „Alles andere würde mich erschüttern“, sagte sie zu LN. Ihren Brief an die „lieben Mitglieder der Universität zu Lübeck“ schließt sie mit den Worten: „Vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Wahlsitzung und den anschließenden Amtswechsel appelliere ich.“ Miteinander umzugehen, wie ich es in meiner bisherigen Zusammenarbeit hier erlebt und geschätzt habe.“

