New York

CNN

—



Shawn Fain, Vorsitzender der Gewerkschaft United Auto Workers, teilte den Mitgliedern mit, dass alle drei Autohersteller inzwischen Rekordverträge angeboten hätten, dass die Gewerkschaft jedoch ihren Streik fortsetzen werde, um noch bessere Verträge zu erreichen.

„Wir haben uns die Angebote der Unternehmen angesehen“, sagte er den Mitgliedern in einem Facebook-Live-Verhandlungsupdate Freitag Nachmittag. „Meiner Meinung nach und nach der Meinung der Vizepräsidenten und nach Meinung Ihrer nationalen Verhandlungsführer gibt es noch mehr zu gewinnen.“

Fain kündigte keine Ausweitung des Streiks an und markierte damit erst die zweite Woche in den bisherigen fünf Wochen des Streiks, in der die Gewerkschaft ihre Reichweite nicht ausgeweitet hat. Er bestand jedoch darauf, dass der Streik so lange fortgesetzt werde, bis die Gewerkschaft mehr für ihre Mitglieder bekäme.

„Das sind schon Rekordverträge“, sagte er zu den Angeboten von General Motors, Ford und Stellantis. „Aber sie kommen am Ende eines jahrzehntelangen Rekordrückgangs. Es reicht also nicht aus, der Beste aller Zeiten zu sein.“

Am Freitag zuvor veröffentlichte GM die Einzelheiten seines jüngsten Angebots an die UAW. Es beinhaltete eine sofortige Gehaltserhöhung um 10 % und zusätzliche Gehaltserhöhungen um 13 Prozentpunkte über die Laufzeit eines Vertrags, der bis Anfang 2028 laufen würde. Das ist mehr Geld, als GM zuvor angeboten hatte.

GM bot außerdem eine Rückkehr zur Anpassung der Lebenshaltungskosten an die Löhne an, um die Mitglieder vor steigenden Preisen zu schützen. Das Unternehmen gab an, dass diese in Verbindung mit den garantierten Gehaltserhöhungen die Löhne während der Vertragslaufzeit wahrscheinlich um 30 % erhöhen würden.

Und GM sagte, es würde die Unternehmensbeiträge zu den 401(k)-Rentenplänen für die seit 2007 eingestellten Arbeitnehmer verbessern, obwohl es diesen Arbeitnehmern keine Rückkehr zum traditionellen Rentenplan anbot, den ältere Arbeitnehmer im Unternehmen erhalten. Die Rückgabe dieser Rentenpläne an Arbeitnehmer, die seit 2007 eingestellt wurden, war eine der wichtigsten Verhandlungsforderungen der Gewerkschaft.

GM lehnte es ab, sich zu Fains Bemerkungen zu äußern. Stellantis ging nicht direkt auf sie ein, als er um einen Kommentar gebeten wurde.

„Die Verhandlungen zwischen Stellantis und der UAW verlaufen weiterhin produktiv und bauen auf der Dynamik der letzten Wochen auf“, heißt es in der Erklärung. „Wir haben Fortschritte dabei gemacht, die Lücken in wichtigen Fragen zu schließen.“

In einer Erklärung sagte Ford: „Wir wissen, dass unsere UAW-Angestellten unter diesem anhaltenden Streik aufgrund von Lohnausfällen und entgangener Gewinnbeteiligung leiden.“ Wir sind bestrebt, diese Verhandlungen mit einem Vertrag abzuschließen, der ihr Leben sinnvoll verbessert und allen eine starke Zukunft bietet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam ein großartiges Unternehmen aufzubauen, das gute Arbeitsplätze für kommende Generationen unterstützt.“