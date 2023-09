WASHINGTON (AP) – Präsident Joe Biden reist am Samstag nach Florida, um sich die Zerstörung durch Hurrikan Idalia aus erster Hand anzusehen, wird aber den republikanischen Gouverneur des Staates und Präsidentschaftskandidaten 2024, Ron DeSantis, nicht treffen, der meinte, ein solches Treffen könne eine Katastrophe verhindern Reaktionsbemühungen.

„Wir haben keine Pläne für ein Treffen des Gouverneurs mit dem Präsidenten“, sagte DeSantis-Sprecher Jeremy Redfern in einer Erklärung. „In diesen ländlichen Gemeinden und so kurz nach dem Aufprall würden allein die Sicherheitsvorbereitungen, die für die Organisation eines solchen Treffens erforderlich wären, die laufenden Wiederherstellungsbemühungen zunichte machen.“

Idalia traf am Mittwochmorgen als Sturm der Kategorie 3 in der dünn besiedelten Region Big Bend in Florida auf Land und verursachte großflächige Überschwemmungen und Schäden, bevor er nach Norden zog und Georgia und die Carolinas überschwemmte. Aber Bidens Besuch, um seine Auswirkungen zu sehen, drohte durch politische Zusammenstöße verschlungen zu werden, da DeSantis‘ Erklärung wenige Stunden nach der Ankündigung des Präsidenten selbst am Freitag zuvor erfolgte, dass er sich mit dem Gouverneur treffen würde.

Als Reaktion darauf, dass DeSantis ein Treffen schließlich präventiv absagte, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Emilie Simons: „Präsident Biden und die First Lady freuen sich darauf, Mitglieder der vom Hurrikan Idalia betroffenen Gemeinde zu treffen und die Auswirkungen des Sturms zu untersuchen.“

„Ihr Besuch in Florida wurde in enger Abstimmung“ mit dem Personal des Federal Emergency Management „sowie mit staatlichen und lokalen Führungskräften geplant, um sicherzustellen, dass es keine Auswirkungen auf die Hilfseinsätze gibt“, sagte Simons in einer Erklärung.

Nach der Landung am Flughafen in Gainesville ist Biden für einen Rundflug auf dem Weg nach Live Oak bereit, wo er nachmittags über die Hilfs- und Wiederherstellungsbemühungen informiert wird und sich mit Bundes- und Kommunalbeamten sowie Ersthelfern trifft. Anschließend möchte er sich aus erster Hand von den Auswirkungen des Sturms auf die Gemeinde überzeugen und anschließend Bemerkungen dazu machen.

Die politische Trennung zwischen beiden Seiten ist ein Bruch mit der jüngsten Vergangenheit, da Biden und DeSantis sich trafen, als der Präsident Florida bereiste, nachdem Hurrikan Ian letztes Jahr den Staat heimgesucht hatte, und nach dem Einsturz der Surfside-Eigentumswohnung in Miami Beach im Sommer 2021. Aber DeSantis ist es jetzt Er rannte los, um Biden abzusetzen, und verließ die republikanische Präsidentschaftsvorwahl erst, als Idalia auf seinen Staat zustürmte.

Unterdessen kann es schwierig sein, politische Rivalitäten nach Naturkatastrophen beiseite zu legen.

Ein weiterer Präsidentschaftskandidat für 2024, der frühere republikanische Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, wird in GOP-Kreisen seit langem vielfach dafür kritisiert, dass er den damaligen Präsidenten Barack Obama während einer Tour zu den Schäden, die der Hurrikan Sandy 2012 seinem Staat zugefügt hat, umarmt hat. Christie wurde letzten Monat während der ersten republikanischen Präsidentschaftsdebatte sogar zu dem Vorfall befragt.

Sowohl Biden als auch DeSantis deuteten zunächst an, dass die Unterstützung der Sturmopfer die parteipolitischen Differenzen überwiegen würde. Im Laufe der Woche deutete der Gouverneur jedoch an, dass eine Reise des Präsidenten die Reaktionslogistik erschweren würde.

„Es gibt eine Zeit und einen Ort für eine politische Saison“, sagte der Gouverneur, bevor Idalia Land erreichte. „Aber dann gibt es einen Zeitpunkt und einen Ort, an dem man sagen kann, dass dies etwas Lebensbedrohliches ist, dass dies möglicherweise jemanden das Leben kosten könnte, es könnte ihn seinen Lebensunterhalt kosten.“

Am Freitag sagte der Gouverneur gegenüber Reportern über Biden: „Eine Sache, die ich ihm am Telefon gegenüber erwähnt habe“, war, dass „es sehr störend wäre, wenn der gesamte Sicherheitsapparat, der dazugehört“, mit dem Präsidenten zusammen wäre, „weil es nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten gibt.“ „in viele der am stärksten betroffenen Gebiete zu gelangen“.

„Wir wollen sicherstellen, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung und die Hilfsmaßnahmen fortgesetzt werden und es dabei zu keinen Unterbrechungen kommt“, sagte DeSantis.

Biden scherzte, als er am Donnerstag in der FEMA-Zentrale in Washington Pizza an Arbeiter lieferte, dass er so oft mit DeSantis über Idalia gesprochen habe, dass „es eine direkte Verbindung zwischen den beiden geben sollte“. Die Heimatschutzberaterin Liz Sherwood-Randall verwies auf die Erfahrungen nach dem Zusammenbruch von Ian und Surfside und sagte Anfang dieser Woche, dass Biden und DeSantis „sehr kollegial sind, wenn wir gemeinsam die Arbeit erledigen müssen, um bedürftigen Amerikanern und bedürftigen Bürgern Floridas zu helfen.“

Die politischen Folgen nach Idalia sind für beide Männer schwerwiegend.

Während Biden eine Wiederwahl anstrebt, hat das Weiße Haus im Rahmen seines Antrags auf zusätzliche Finanzierung an den Kongress um zusätzliche 4 Milliarden US-Dollar für die Bewältigung von Naturkatastrophen gebeten. Das würde den Gesamtbetrag auf 16 Milliarden US-Dollar erhöhen und verdeutlichen, dass Waldbrände, Überschwemmungen und Hurrikane in einer Zeit des Klimawandels zugenommen haben, was den US-Steuerzahlern immer höhere Kosten auferlegt.

DeSantis hat seine Bewerbung für das Weiße Haus darauf aufgebaut, das zu demontieren, was er die „aufgeweckte“ Politik der Demokraten nennt. Der Gouverneur erntet auch häufig Beifall bei Kundgebungen der GOP, indem er erklärt, dass es an der Zeit sei, „Joe Biden zurück in seinen Keller zu schicken“, eine Anspielung auf das Haus des Demokraten in Delaware, wo er während der ersten Lockdowns der Coronavirus-Pandemie einen Großteil seiner Zeit verbrachte.

Doch vier Monate bevor in Iowa die ersten Stimmzettel abgegeben werden, liegt DeSantis immer noch weit hinter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dem dominanten Spitzenkandidaten der republikanischen Vorwahlen. Und in dem Versuch, seine Botschaft neu auszurichten, hat er wiederholt Veränderungen in der Führung seiner Kampagne und einen Imagewechsel durchlaufen.

Das Super-PAC, das die Kandidatur von DeSantis unterstützt, hat auch seine Türklopfoperationen in Nevada eingestellt, wo im Kalender der republikanischen Präsidentschaftswahlen an dritter Stelle gewählt wird, und in mehreren Bundesstaaten, die im März Super-Tuesday-Vorwahlen abhalten – ein weiteres Anzeichen für Probleme.

Der assoziierte Presseautor Brendan Farrington aus Tallahassee, Florida, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Will Weissert, The Associated Press

























