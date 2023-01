„Präferenzpartner“ statt China: Scholz gründet Rohstoffpartnerschaften in Chile

Scholz gründet Rohstoffpartnerschaften in Chile

Bundeskanzler Scholz versucht bei seinem Besuch in Chile auch, Alternativen zum Rohstofflieferanten China zu organisieren. Konkret will Deutschland bei der Veredelung von Lithium helfen, aber es gibt auch Pläne, eine nachhaltigere Kupferindustrie aufzubauen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Chile Hilfe bei der Verarbeitung seiner Lithiumvorkommen zugesagt. „Im globalen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts reicht es nicht aus, Rohstoffe einfach zu transportieren – ohne Rücksicht auf die Umwelt, ohne angemessene Arbeitsbedingungen, ohne Wertschöpfung vor Ort“, sagte Scholz laut Redemitschrift bei der Deutsch-Chilenischen Wirtschaftskammer Forum in Santiago de Chile.

Hauptziel ist es, das für Hightech-Produkte wichtige Leichtmetall auch in Chile zu veredeln. Hintergrund ist, dass China den Rohstoff Lithium bislang in großem Umfang aus aller Welt importiert und dann als raffiniertes Produkt wieder exportiert. Scholz verwies auf notwendige Umwelt- und Menschenrechtsstandards, nachhaltigen Bergbau und deutsche Hilfe bei der Ausbildung von Fachkräften. „Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass hier in Chile Rohstoffe nicht nur abgebaut, sondern auch verarbeitet werden können“, betonte er.

Beide Regierungen erneuerten die Rohstoffpartnerschaft. Auch die Versorgung mit Lithium, das zum Beispiel für Batterien benötigt wird, oder Kupfer war Thema seines vorherigen Besuchs in Argentinien. „Deutschland und Europa sind sehr daran interessiert, unsere Lieferbeziehungen zu diversifizieren“, betonte die Kanzlerin mit Blick auf die Abhängigkeiten von China. Chile sei ein „erwünschter Partner“ für Deutschland.

Konkreter wurde es, als der deutsche Metall- und Kupferkonzern Aurubis und der staatlich kontrollierte chilenische Bergbaukonzern Codelco eine gemeinsame Absichtserklärung zum Aufbau einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Kupferindustrie unterzeichneten. Aurubis-CEO Roland Harings sagte: „Die Welt braucht Metalle wie Kupfer, um die Klimaziele zu erreichen und die Industrie weiterzuentwickeln.“ In absehbarer Zeit würden dafür auch Vormaterialien benötigt, um den weltweit stetig steigenden Kupferbedarf zu decken.

Deutschland beteiligt sich an der Gedenkstätte

Neben wirtschaftlichen Terminen ging es Scholz bei seinem Besuch in Chile auch um das Gedenken an die Opfer der ehemaligen Sekte Colonia Dignidad. Scholz und Chiles Präsident Gabriel Boric sprachen sich für die Errichtung eines Mahnmals aus. Die Idee, auf dem Gelände knapp 400 Kilometer südlich der chilenischen Hauptstadt ein Mahnmal zu errichten, „hat die Unterstützung unserer Regierung und wir werden uns entsprechend beteiligen“, sagte Scholz.

Die Colonia Dignidad hatte sich ab 1961 zu einem Ort des Grauens entwickelt. Damals war der Laienprediger Paul Schäfer mit seinen Anhängern von Deutschland nach Chile gezogen und hatte am Fuße der Anden die „Kolonie der Würde“ gegründet. Jahrzehntelang ließ er Sektenmitglieder dort ohne Bezahlung arbeiten, riss Familien auseinander und missbrauchte Kinder. Während der Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet wurden auf dem 17.000 Hektar großen Gelände Regimegegner gefoltert und ermordet.

Auf Wunsch des Staatsoberhauptes begann der Besuch der Kanzlerin in Chile mit einer gemeinsamen Führung durch das „Museum der Erinnerung und Menschenrechte“, das an die Militärdiktatur unter Pinochet erinnert. Nach ihrem Gespräch besuchten die beiden dann den „Weißen Salon“ im Präsidentenpalast, wo der sozialistische Präsident Salvador Allende am 11. September 1973 Selbstmord beging, als die Putschisten den Palast stürmten.