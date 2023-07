Werbung funktioniert seit jeher nach dem gleichen Muster: Was die Menschen bewegt, wird gesucht und ins beste Licht gerückt. Früher war es der Wunsch nach dem saubersten Blatt am Band, heute ist es der Wunsch nach einem reinen Umweltgewissen. Aus „Niemand wäscht sauberer“ wurde „klimaneutral“.

Das Versprechen der absolut unschlagbaren Reinheit ist verschwunden, weil es nicht einlösbar ist, die Garantie der Klimaneutralität jedoch nicht. Denn formal lässt es sich erreichen: Bei „grünen“ Projekten können die CO₂-Emissionen des eigentlichen Produkts rechnerisch ausgeglichen werden.

Niemand kann den Zweck eines Zertifikats im Supermarkt überprüfen

Theoretisch ist gegen die Idee nichts einzuwenden; Tatsächlich können CO₂-Emissionen durch Zertifikate effizient reduziert werden. Allerdings hat die inflationäre Anwendung einige Nachteile. Zum Beispiel mangelnde Transparenz: Im Supermarkt kann niemand einfach den Zweck des geförderten Projekts überprüfen. Zudem kann ein Produkt bilanziell klimaneutral und ansonsten ökologisch katastrophal sein.

Vor allem aber mangelt es an sinnvollen Kompensationsprojekten. Eine ganze Branche sucht nicht nur danach, sondern definiert sie: Was zertifiziert werden kann, ist echtes Geld wert. Manchmal greift man zu Tricks, Zahlenakrobatik und im schlimmsten Fall zum Betrug. Am Ende fließt viel Geld in Projekte mit sehr zweifelhaftem Nutzen. Die Folge ist ineffizienter Klimaschutz.

Unternehmen haben eine Alternative: Es mangelt nicht an ökologischen, sozialen, gesellschaftlichen Projekten, in die Geld effektiver – noch werbewirksamer – investiert werden könnte. Dann reicht es möglicherweise nicht mehr für das Label „klimaneutral“. Aber das ist sowieso nicht viel wert.