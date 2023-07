New York

CNN

—



Es ist absolut nichts Falsches daran, davon zu träumen, heute Abend den milliardenschweren Powerball-Jackpot zu gewinnen.

Und gelegentlich 5 bis 10 US-Dollar für den Kauf von Lottoscheinen oder Rubbellosen auszugeben, kann als Unterhaltungsausgabe betrachtet werden. Also, genießen Sie es auf jeden Fall, wenn Ihnen das gefällt.

Aber wenn man bedenkt, dass alle furchtbar schlechte Chancen auf einen großen Gewinn haben, haben Sie eine bessere Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden – Hunderte, wenn nicht Tausende von Dollar pro Jahr in der Hoffnung auszugeben, schnell Millionär zu werden, ist ein bisschen so, als würde man sein Geld in Brand setzen.

Laut der North American Association of State and Provincial Lotteries gaben die Amerikaner im vergangenen Jahr jedoch fast 108 Milliarden US-Dollar für Lotterielose aus.

Wenn Ihr eigentliches Ziel darin besteht, Ihre finanzielle Situation zu verbessern und Ihr Leben mehr zu genießen, finden Sie hier ein paar einfache Möglichkeiten, dies mit dem gleichen Geldbetrag zu erreichen, den Sie für das Spielen Ihrer Zahlen ausgeben – aber mit einer garantierten Rendite:

Seien wir ehrlich. Wenn Sie bereit sind, Hunderte von Dollar für Lottoscheine, Rubbellose und andere Glücksspiele auszugeben, ist dies möglicherweise nicht der Fall Ich bin fest entschlossen, dieses Geld in einen Rentenfonds umzuleiten, da die Auszahlung möglicherweise erst in Jahrzehnten erfolgt.

Wenn das bei Ihnen der Fall ist, warum geben Sie dann nicht den Großteil Ihres Lotteriegeldes für Erlebnisse aus, von denen Sie wissen, dass Sie sie jetzt gerne machen?

„Genieße einfach das Geld. Legen Sie es in einen „Spaß“-Fonds. Um zu einem schicken Abendessen auszugehen oder in den Urlaub zu fahren“, sagte Tiffany Aliche, Dozentin für persönliche Finanzen, Gründerin von TheBudgetnista.com und der Live Richer Academy. „Wenn das Geld sowieso weg ist, wäre es mir lieber, wenn du schöne Erlebnisse hättest. Lassen Sie es auf eine Weise verschwinden, die Ihr Leben ganzheitlich bereichert.“

Wenn Sie Kreditkartenschulden haben, besteht eine der besten Möglichkeiten, mehr Geld zu haben, darin, Ihre höchstverzinslichen Schulden abzubezahlen oder zumindest deutlich abzubezahlen. Und – ein Blick in die Realität – alle Kreditkartenschulden sind heute teuer, da die Zinssätze Rekordhöhen erreichen.

Wenn Sie also den Großteil Ihrer Lotterieausgaben für diesen Zweck verwenden, kann dies Ihr Leben erheblich verbessern, da Sie von einigen finanziellen Belastungen befreit werden.

„Sie werden mehr Geld haben, das Sie für das ausgeben können, was Ihnen Spaß macht“, sagte Aliche. Oder, selbst wenn es Ihnen nicht per se Spaß macht, kann es Ihnen helfen, für das zu bezahlen, was Sie brauchen, zum Beispiel für Wohnraum.

Da Ihre Chancen, den großen Jackpot zu gewinnen, so gering sind – denken Sie an 1 zu 292 Millionen –, warum legen Sie nicht stattdessen den Großteil Ihrer Lotterieausgaben auf ein Online-Sparkonto mit hoher Rendite an, von dem viele zwischen 4,5 % und 5 % Zinsen zahlen?

Stellen Sie sich das so vor: Nehmen wir an, Sie geben 35 $ pro Woche für Lottoscheine aus (1.820 $ pro Jahr). Und alles in allem gewinnen Sie im Laufe eines Jahres vielleicht 100 $. Das bedeutet, dass Sie 1.720 $ verloren haben.

Wenn Sie diese 1.820 $ stattdessen mit 5 % eingezahlt hätten, stünden Ihnen stattdessen mehr als 1.900 $ zur Verfügung.

Mit Hochzinskonten bei FDIC-versicherten Online-Banken können Sie Geld parken, auf das Sie jederzeit zugreifen können, wenn Sie es brauchen. Und wenn Sie sehen, wie Ihr Guthaben durch regelmäßige, automatisierte Einzahlungen wächst, wird Ihnen diese Gewohnheit vielleicht ans Herz wachsen.

Das wiederum bringt Sie finanziell in eine bessere Position, unabhängig von Ihren Zielen.

