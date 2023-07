CNN

—



Ein in Kalifornien verkauftes Los hat bei der Ziehung am Mittwochabend den Powerball-Jackpot in Höhe von 1,08 Milliarden US-Dollar gewonnen – laut der Powerball-Website einer der größten in der Geschichte des Spiels.

Die Gewinnzahlen waren 7, 13, 10, 24, 11 und der Powerball war 24.

Laut Powerball hat der glückliche Ticketinhaber die Wahl zwischen einem jährlichen Gewinn von 1,08 Milliarden US-Dollar oder einer Pauschalzahlung von 558,1 Millionen US-Dollar, jeweils vor Steuern.

Nach Angaben der California Lottery wurde das Los auf dem Las Palmitas Mini Market in der Innenstadt von Los Angeles verkauft.

Der Gewinn vom Mittwoch ist laut Lotterie der siebtgrößte US-Lotterie-Jackpot und der drittgrößte Powerball-Jackpot, hinter dem Weltrekord-Powerball-Jackpot von 2,04 Milliarden US-Dollar, der letztes Jahr in Kalifornien gewonnen wurde, und dem Powerball-Jackpot von 1,586 Milliarden US-Dollar, der 2016 gewonnen wurde.

Laut einer Powerball-Pressemitteilung gab es neben dem großen Gewinner vom Mittwoch auch 36 in 16 Bundesstaaten verkaufte Tickets mit allen fünf weißen Bällen, die Preise in Höhe von 1 Million US-Dollar gewannen. Der Golden State hatte am Mittwoch großes Glück, denn sieben dieser Tickets wurden in Kalifornien verkauft.

Die Gewinnchance für den Jackpot liegt laut Powerball auf seiner Website bei 1 zu 292,2 Millionen.

Vor dem Sieg am Mittwoch gab es 38 aufeinanderfolgende Ziehungen ohne Jackpot-Gewinner seit der Powerball-Ziehung am 19. April, als ein Los in Ohio alle sechs Zahlen richtig stimmte und einen Hauptpreis im Wert von 252,6 Millionen US-Dollar gewann.

„Herzlichen Glückwunsch an unseren neuesten Powerball-Jackpot-Gewinner und die California Lottery!“ sagte Drew Svitko, Vorsitzender der Powerball Product Group und Executive Director der Pennsylvania Lottery. „Seit mehr als 30 Jahren bringt Powerball Menschen zusammen, um große Träume zu haben und große Gewinne zu erzielen, und hat dabei Milliarden von Dollar für gute Zwecke gesammelt, die durch Lotterien unterstützt werden.“