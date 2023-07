CNN

Sich glücklich fühlen? Bei der Ziehung am Montag gibt es einen Powerball-Jackpot-Hauptpreis in Höhe von 900 Millionen US-Dollar zu gewinnen – laut Powerball der drittgrößte Jackpot in der Geschichte des Spiels.

Wenn ein Spieler am Montagabend den Jackpot gewinnt, hat er die Wahl zwischen einem jährlichen Gewinn im Wert von geschätzten 900 Millionen US-Dollar oder einer Pauschalzahlung von geschätzten 465,1 Millionen US-Dollar – beides vor Steuern.

Der Jackpot wurde gewürfelt, nachdem am Samstagabend kein Ticket alle sechs gezogenen Zahlen übereinstimmte – weiße Kugeln 2, 9, 43, 55, 57 und rote Powerball 18.

Seit der Ziehung am 19. April, als ein Los in Ohio alle sechs Zahlen richtig stimmte und einen Hauptpreis im Wert von 252,6 Millionen US-Dollar gewann, gab es mittlerweile 37 Ziehungen in Folge ohne einen Jackpot-Gewinner.

Laut Powerball ist der Hauptpreis vom Montag der drittgrößte Powerball-Jackpot und der siebtgrößte US-Lotterie-Jackpot. Der bisher größte Powerball-Preis in Höhe von 2,04 Milliarden US-Dollar wurde am 7. November in Kalifornien gewonnen.

Die Gewinnchance für den Jackpot liegt laut Powerball auf seiner Website bei 1 zu 292,2 Millionen.

Während am Samstag niemand den Hauptpreis gewann, gab es laut Powerball am Samstag drei in Colorado und Texas verkaufte Tickets mit allen fünf weißen Bällen, die jeweils Preise in Höhe von 1 Million US-Dollar gewannen.

Der Powerball ist nicht der einzige große Lotteriepreis in dieser Woche. Der Mega Millions-Jackpot-Gewinn stieg auf geschätzte 640 Millionen US-Dollar, nachdem es am Freitag keinen Gewinner gab, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Die nächste Mega Millions-Ziehung findet am Dienstag um 23:00 Uhr ET statt.