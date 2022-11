Power Ranger-Schauspieler Jason David Frank stirbt mit 49 : NPR

Bildunterschrift umschalten Jonathan Phillips/Atlanta Journal-Constitution via AP

NEW YORK – Jason David Frank, der in der Kinderserie „Mighty Morphin Power Rangers“ aus den 1990er Jahren den Green Power Ranger Tommy Oliver spielte, ist gestorben. Er war 49.

Justine Hunt, Franks Managerin, sagte am Sonntag in einer Erklärung, dass Frank verstorben sei. Sie nannte weder die Todesursache noch den Todeszeitpunkt, bat aber um „die Privatsphäre seiner Familie und Freunde in dieser schrecklichen Zeit, in der wir uns mit dem Verlust eines so wunderbaren Menschen abfinden“.

Walter Emmanuel Jones, der ursprüngliche Black Power Ranger, der zusammen mit Frank in „Mighty Morphin Power Rangers“ die Hauptrolle spielte, schrieb auf Instagram, dass er es nicht glauben konnte. „Mein Herz ist traurig, ein weiteres Mitglied unserer besonderen Familie verloren zu haben“, schrieb Jones. Thuy Trang, der den ursprünglichen Yellow Power Ranger spielte, starb 2001 im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall.

„Mighty Morphin Power Rangers“, ungefähr fünf Teenager, die die Erde vor dem Bösen retten sollen, debütierte 1993 auf Fox und wurde zu einem Phänomen der Popkultur. Zu Beginn der ersten Staffel wurde Franks Tommy Oliver zum ersten Mal als Bösewicht gesehen, der von der bösen Rita Repulsa einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Aber bald darauf wurde er als Green Ranger in die Gruppe aufgenommen und wurde einer der beliebtesten Charaktere in der Show.

Obwohl seine Rolle nicht dauerhaft sein sollte, wurde Frank später als White Ranger und Anführer des Teams zurückgebracht. In allen Spinoff-TV-Serien kehrte Franks Tommy Oliver auch als andere Ranger zurück, darunter Red Zeo Ranger, Red Turbo Ranger und Black Dino Ranger. Er spielte ihn auch in den Filmen „Mighty Morphin Power Rangers: The Movie“ und „Turbo: A Power Rangers Movie“ und machte 2017 einen Cameo-Auftritt in der Neuauflage von „Power Rangers“.

Als Kampfsportler nahm Frank 2009 und 2010 an mehreren Mixed-Martial-Arts-Kämpfen teil.

TMZ berichtete zuvor, dass Franks zweite Frau, Tammie Frank, im August die Scheidung von ihm beantragt hatte. Frank wird von vier Kindern überlebt; eine aus seiner Ehe mit Tammie Frank und drei aus seiner ersten Ehe mit Shawna Frank.