Der Jahrgang 2023

Treffen Sie die 40 Top-Influencer, die in London am effektivsten die Agenda in den Bereichen Politik, öffentliche Ordnung und Interessenvertretung bestimmen. Auch wenn ihre Namen der Öffentlichkeit nicht immer bekannt sind, sind sie oft diejenigen, die hinter den Kulissen Dinge bewirken – sie gestalten Gesetze, legen politische Agenden fest und entfachen öffentliche Diskussionen.