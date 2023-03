Federal Reserve-voorzitter Jerome H. Powell getuigt voor een hoorzitting van het House Financial Services over “The Federal Reserve’s Semi-Annual Monetary Policy Report” op Capitol Hill in Washington, VS, 8 maart 2023.

Als onderdeel van zijn gemandateerde halfjaarlijkse getuigenis over monetair beleid, sprak Powell dinsdag voor de Senaatscommissie voor het bankwezen en de dag erna voor de House Financial Services Committee.

Markten verwachten nu sterk een stijging van een half punt in maart en de piek, of eindrente, zal bijna 5,75% bereiken voordat de Fed klaar is.

Mocht de Fed in de meer agressieve richting moeten overhellen, waarschuwde Goldman in een notitie van een klant dat dit markteffecten zou kunnen hebben, met aandelen die “scherper” verkopen en neerwaartse druk op grondstoffen, plus opwaartse druk op de dollar.

Kortom, het waren de inflatiecijfers van januari plus tekenen dat de arbeidsmarkt opmerkelijk sterk blijft, ondanks de inspanningen van de Fed om de groei af te remmen. Dat zorgde ervoor dat Powell, die nog maar enkele weken eerder had gesproken over “desinflatoire” krachten die in het spel waren, van versnelling veranderde en weer hard begon te praten over het monetaire beleid.

Powell kreeg deze week vragen over de inflatiebestrijdingsstrategieën van de Fed.

Enkele meer progressieve wetgevers, zoals senator Elizabeth Warren (D-Mass.) en afgevaardigde Ayanna Pressley (D-Mass.), beweerden dat de tariefverhogingen zullen resulteren in 2 miljoen ontslagen en arbeidersgezinnen onevenredig zullen schaden. Powell weerlegde dat inflatie ook degenen aan de onderkant van het inkomensspectrum treft.

“Dit is wat hij zou moeten doen”, zei Joseph Brusuelas, hoofdeconoom bij adviesbureau RSM, over de veranderende beleidsstandpunten van Powell. “Jay Powell is op dit moment een boksbal in Washington. Hij zal de schuld op zich nemen voor het tot stand brengen van prijsstabiliteit. Als hij dat goed doet, zal hij in de komende jaren worden vereerd. Mensen zullen zeer lovend over hem spreken.”

Brusuelas is een van degenen die vinden dat de Fed haar inflatiestrijd moet versnellen met een renteverhoging van een half punt.

Hij zei echter dat beleidsmakers kunnen worden beïnvloed door een potentieel zachter banenrapport en inflatiecijfers volgende week die de koers omkeren en laten zien dat prijsstijgingen afnemen. Economen verwachten dat de loonlijsten in februari met 225.000 zijn gegroeid, volgens Dow Jones, en er is een wijdverspreide overtuiging dat de stijging van 517.000 in januari in dit rapport naar beneden zal worden bijgesteld, misschien aanzienlijk.