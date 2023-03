De US-Wirtschaft is booming, de inflatie is groot. Fed-Chef Powell deutet een, dat is de zinsschraube die kan worden beschreven als zo’n ding. Den Anlegern verdirbt er damit die Kauflaune.

Angesichten van de hartnäckig hohen Inflatie signaleert de Amerikaanse notenbankchef Jerome Powell van de financiële markten in de richting van zingeving. Die jonge Wirtschaftsdaten die sterk zijn als erwartet ausgefallen, erklärte er laut Redemanuskript bij einer Anhörung im US-Kongress. Die laatste keer dat het eindniveau van Leitzinsen wahrscheinlich höher als zuvor erwartet ausfallen droeg. Het droeg wahrscheinlich “ein lang und holpriger Weg”, de inflatie zum Zielwert der Notenbank von 2.0 Prozent zurückzubringen.

Een terminologie wordt gebruikt voor de Fed-Sitzung op 22. Maart een Zinserhöhung um een ​​halben Punkt-erwartet. Die US-Notenbank stelt de Leitzins in staat nu een viertal-prozentpunkt te herauf – op de spanne van 4,50 tot 4,75 Prozent. Powell verhardde non, die door de Fed werd bespuugd, het tempo waarin ze werken, valt de “Gesamtheit der Daten” een schnellere Straffung erfordere.

Dollar fladdert

Die waarschuwingen van de obers Währungshüters schürten Zinsängste an der Wall Street. Die wichtigste US-Indizes waren beef en half Prozent im Minus. Dagegen worden geflügelte die Erwartung höherer Zinsen die US-Währung. Der Dollar-Index, van de US-Devise naar anderen die mislopen, kletterde 0,8 Prozent op 105.140 Punkte.

“Powell spricht ausdrücklich von onem höheren Ziel für die Zinssätze. Das ist was, worüber der Markt sprekende hoed, was aber offensichtlich noch nicht vollständig eingepreist ist”, zei Chris Zaccarelli, Chefstratege bij Vermögensberater Independent Advisor Alliance. Bij de meest recente geldpolitieke Sitzung legt de Fed uit dat de Zinsausblick actief is – de bijbehorende “Dot Plot”, van de Finanzmärkten als Orientierungslinie für den weiteren Kurs of Geldpolitik gilt.

Zinsgipfel bij Prozent?

Die Fed-Führungsriege hatte in ihrem Ausblick vor hun Jahreswechsel für Ende 2023 im Mittel een Leitzinlevel van 5,1 Prozent veranschlagt. Nach the Ausführungen Powells sei davon auszugehen, dass der “Dot Plot” einen höheren Zinsgipfel anzeige, meinen die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz: “Dies war angesichts der Inflationsdaten der letzten Zeit zwar schon erwartet, hat jetzt aber nahezu das offizielle Siegel .” Beide bankbiljetten voorspellen een prijs van 25 juwelen op basis van een drietal sitzungen op 5.50 Prozent als de hoogste prioriteit van Zins-Spanne. Dies erscheine alldings zunehmend as Minimum. De meest recente data die mogelijk over het hoofd worden gezien, waar een zinsgreep van zo’n beetje realistisch is.

Als de protocollen van de meest recente zinszungen ervoor zorgen dat de Währungshüter nach wie vor das Risiko sehen, als ze womöglich mehr tun müssen, um die Teuerung in den Griff zu komommen. De inflatie in de VS is zo goed als gedacht. Die Teuerungsrate zonk in januari met minimaal 6,4 Prozent. In de Spitze van de US-Notenbank Federal Reserve zijn verschillende varianten van verschillende forsches of andere vorsichtiges Vorgehen bij kommenden Zinserhöhungen durchgespielt. Die Fed heeft met Direktoriums mitglied Christopher Waller de Zinsen die als bislang angeget werden genoemd. Als je weet dat de Wirtschaftsdaten der kommenden Wochen zu eighten. Als je weet dat de Boom op de Arbeitsmarkt wie van de Fed gewünscht abkühlt en de Inflatie tegen de Rückmarsch antritt of nicht.