Nadat Matthew Desmond de Pulitzer won voor Uitgezetover gezinnen die worstelen om in hun huis te blijven, realiseerde de socioloog van Princeton zich dat hij nog steeds niet begreep waarom de VS meer armoede kent dan welke andere geavanceerde democratie dan ook.

Zijn nieuwe boek Armoede, door Amerikageeft een provocerend en overtuigend antwoord: het is omdat de rest van ons er baat bij heeft, en handelt om dat zo te houden.

Desmond geeft toe dat het onbeleefd voelt om gewone mensen te beschuldigen van het uitbuiten van anderen, vooral omdat velen niet eens beseffen dat ze het doen. Maar hij zegt dat om armoede te begrijpen niet alleen de meedogenloos gedemoniseerde 1% moet worden onderzocht, maar ook “onszelf…

Dit betekent Armoede, door Amerika is geen meeslepende poging om getuige te zijn van lijden zoals Uitgezet. In plaats daarvan legt Desmond openbaar beleid, wetten en belastingvoordelen uiteen om te laten zien hoe de VS daadwerkelijk veel uitgeven aan sociale programma’s – na Frankrijk alleen! – maar geeft het meest aan degenen die het het minst nodig hebben. Welstandsafhankelijkheid? Ja inderdaad, voor de rijkere helft.

Hij pakt een uitgebreide reeks voorbeelden en cijfers in om zijn proefschrift te ondersteunen en het kan overweldigend zijn om te absorberen. Maar de opeenstapeling heeft tot gevolg dat iemands brein een heel klein beetje verschuift, waardoor het hele referentiekader verandert.

Een van de vele voorbeelden die hij geeft: in 2020 gaf de federale overheid meer dan $ 193 miljard uit aan subsidies voor huiseigenaren – “de meeste gezinnen die van deze uitkering genieten, hebben een inkomen van zes cijfers en zijn blank” – maar slechts $ 53 miljard aan directe huisvestingssteun voor lage – inkomensgezinnen. Dat is niet bij gebrek aan behoefte. Vanwege chronische federale onderinvestering krijgt slechts 1 op de 4 Amerikanen met extreem lage inkomens die in aanmerking komen voor huisvestingssteun, deze.

Desmond merkt op dat meer welvarende Amerikanen ook onevenredig profiteren van gesubsidieerde pensioen- en universiteitsspaarplannen. Exclusieve bestemmingswetten houden hun gesegregeerde buurten welvarend met goed gefinancierde scholen, terwijl de armoede elders wordt geconcentreerd.

Ondertussen betalen gezinnen met lagere inkomens die buitengesloten zijn van die buurten – onevenredig veel zwarten en Latinx – elke keer meer. Hogere rentetarieven op hypotheken als ze er een kunnen krijgen – en hogere huur als ze dat niet kunnen. Uit de analyse van Desmond blijkt dat Amerikaanse verhuurders in arme buurten doorgaans twee keer zoveel winst maken als die in rijkere buurten. Arme mensen worden ook elk jaar geconfronteerd met miljarden aan rekening-courantkredieten, een beleid dat na de deregulering van het bankwezen in de jaren tachtig wijdverspreider werd.

Deze ongelijkheden en andere houden zichzelf in stand. De rijken hebben meer politieke macht, zegt Desmond, en oefenen die uit door te lobbyen voor lagere belastingen, lagere lonen en andere wetten die hen nog meer geld en macht geven.

Als het om oplossingen gaat, Armoede, door Amerika first biedt zijn eigen reality check.

Twee van de grootste Amerikaanse anti-armoedeprogramma’s zijn de Earned Income Tax Credit en huisvestingsvouchers om huur te subsidiëren. Maar Desmond zegt dat het schrijven van dit boek hem heeft gedwongen om te zien hoe ze “miljoenen gezinnen redden van een sociale ziekte, maar ze doen niets om de onderliggende oorzaken aan te pakken”. Het belastingkrediet stelt bedrijven in staat de lonen laag te houden, zegt hij, en woningvouchers weerhouden verhuurders er niet van om de huur te verhogen wanneer de lonen van hun huurders stijgen.

“We moeten ervoor zorgen dat hulp aan arme mensen in hun zak blijft”, zegt hij.

Daartoe pleit Desmond voor beleid dat de armen meer macht geeft op de werkplek en op de huizenmarkt, en ziet hij hoop in de groeiende druk op vakbonden en een oplevende beweging voor huurdersrechten.

Hij wil ook een terugkeer naar grotere investeringen in het algemeen welzijn, wat volgens hem zou neerkomen op “meer arme hulp en minder rijke hulp” en minder segregatie. Hoe te betalen? “We zouden de hele armoedekloof in Amerika zo ongeveer kunnen dichten als de rijksten onder ons gewoon alle belastingen zouden betalen die ze verschuldigd waren”, zegt hij.

De IRS kreeg onlangs meer geld om achter rijke belastingontduikers aan te gaan. Misschien is het een begin.

Maar op dit punt in het boek heeft Desmond kristalhelder gemaakt hoe moeilijk het is om beleid te veranderen dat zovelen in hun relatieve welvaart behaaglijk houdt. In 2015 stelde president Obama voor om de belastingverminderingen in het 529 college-spaarplan te beëindigen; het tumult van zijn eigen partij was zo intens dat het de volgende dag werd vernietigd.

Dan stelt Desmond iets voor dat eerst gekunsteld aanvoelde, maar me bijbleef en op dit moment slim lijkt. Naar aanleiding van de antiracistische push en consumentenbewegingen, zegt hij dat Amerikanen zich kunnen aansluiten om verandering te creëren door “armoede-abolitionisten” te zijn.

“Armoede in Amerika is niet simpelweg het resultaat van acties van het Congres en bedrijfsraden”, zegt hij, “maar de miljoenen beslissingen die we elke dag nemen bij het uitvoeren van onze zaken.”

Het veranderen van die beslissingen kan eenvoudig zijn, zoals het kiezen van UPS boven FedEx omdat hun chauffeurs bij een vakbond zijn aangesloten. Of meer ontwrichtend, zoals onderzoeken of uw bedrijf werknemers uitbuit of dat uw aandelenportefeuille er enkele bevat die dat wel doen.

Voor degenen die daartoe in staat zijn, kan investeren en kopen om armoede tegen te gaan natuurlijk tijdrovend en zelfs kostbaar zijn. Maar Desmond zegt dat het juist door het begrijpen van die kosten is dat we onze gedeelde medeplichtigheid erkennen.