Die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen.

Bonn Die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Die Bundesnetzagentur teilte am Montag in Bonn mit, dass ein entsprechender Antrag abgelehnt worden sei. Der Konzern reichte den Brief im Mai ein, um das Porto bereits 2024 und damit ein Jahr früher als geplant erhöhen zu können.

Die Post begründete den Antrag im Mai mit höheren Kosten, etwa für Personal und Energie. Nach Prüfung der eingereichten Daten teilte die Regulierungsbehörde jedoch mit, dass die Post die Kostensteigerungen nicht ausreichend nachgewiesen habe.

Darüber hinaus wies Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller darauf hin, dass das Unternehmen im Briefbereich Gewinne erwirtschafte. Der Konzern, der sich DHL nennt und im nationalen Briefgeschäft nur als Deutsche Post auftritt, kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen.