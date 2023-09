Post Malone fühlt sich wie ein Rockstar.

Fast zwei Wochen nachdem der „Chemical“-Rapper seine 55-Pfund-Abnehmreise detailliert beschrieben hatte, präsentierte er die Ergebnisse seiner Transformation. Neben einem kürzlich auf Instagram geteilten Spiegel-Selfie betitelte der Musiker seinen Beitrag mit „Wir stellen Ihnen Vizekönig Chungus VonBattlepass vor, ich liebe dich.“ Auf seinem Foto war Post in einem komplett schwarzen Look zu sehen, der einen Lederblazer, ein Poloshirt und Jeans umfasste und sein Ensemble mit schwarzen Stiefeln und einer Baseballkappe kombinierte.

Mitte August wurde die „Congratulations“-Sängerin geboren Austin Posterklärte, dass seine Verwandlung einfach auf die Reduzierung seines Limonadenkonsums zurückzuführen sei.

„Soda ist so schlecht“, bemerkte der 28-Jährige während einer August-Folge von Die Joe-Rogan-Erfahrung Podcast. „Es ist schlimm, aber es ist so gut. Ich werde eine Limonade trinken. Ich bin ein böser Junge. Und ich werde eine Monster Energy trinken, aber Celsius ist auch so gut.“

Post, der letzten Sommer seine Tochter zur Welt brachte, hatte zuvor Gerüchte über seinen Weg zur Gewichtsreduktion kritisiert und die Änderung seines Lebensstils darauf zurückgeführt, dass er Vater wurde.