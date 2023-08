Dieser Rockstar ist bereit, seine Verwandlung zu zeigen.

Post Malone enthüllte, dass er kürzlich 55 Pfund abgenommen hatte – von 240 Pfund. auf 185 Pfund – nachdem er eine Ernährungsumstellung vorgenommen hatte. Der Sänger, dessen richtiger Name ist Austin Postführte die Veränderung darauf zurück, dass er einen Großteil seines Limonadenkonsums reduzierte.

„Soda ist so schlecht. Es ist schlecht, aber es ist so gut“, bemerkte der 28-Jährige kürzlich in einer Folge von Die Joe-Rogan-Erfahrung Podcast. „Ich nehme eine Limonade. Ich bin ein böser Junge. Und ich nehme eine Monster Energy, aber Celsius ist auch so gut.“

Von Zeit zu Zeit gönnt er sich auch andere alkoholfreie Getränke, insbesondere nach einem Auftritt an einem heißen Tag. „Ich hatte eine großartige Show“, fügte er hinzu, „und – weißt du was – ich fühle mich ein bisschen ungezogen. Ich werde mir eine Cola auf Eis gönnen. So gut.“

Und während viele Prominente zugegeben haben, Ozempic zum Abnehmen zu verwenden, hat Post zuvor klargestellt, dass hinter seinem schlankeren Aussehen keine Medikamente stecken.