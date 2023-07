Post brengt onkruid bederfelijke Pakete in Umlauf – Edition Zukunft

Knapp 350 Millionen Pakete wordt pas in 2022 in Oostenrijk verzonden. Het is een snelle dubbele soviele, wie es noch sechs Jahre zuvor waren. Das Paketaufcommen stijgt hierzulande seit Jahren kontinuierlich en – en damit auch die Menge en Kartonmüll, die dadurch entsteht.