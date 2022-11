Portugal vs. Uruguay: Pitch Invader mit Regenbogenfahne unterbricht WM-Spiel

CNN





Das WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay wurde am Montag kurzzeitig von einem Eindringling unterbrochen, der auf dem Spielfeld des Lusail Iconic Stadium eine Regenbogenfahne schwenkte.

Der weltweite FIFA-TV-Feed vermied es, den Eindringling auf das Spielfeld zu zeigen, aber die Person konnte gesehen werden, wie sie hinter der Flagge auf das Feld rannte, während sie von Sicherheitsbeamten verfolgt wurde.

Portugal gewann das Spiel dank zwei Toren von Bruno Fernandes in der zweiten Halbzeit mit 2:0, ein Sieg, der die Qualifikation der europäischen Mannschaft für die K.-o.-Runde sicherte.

Der Vorfall mit dem Pitch Invasor ereignete sich in der 51. Minute des Spiels. Der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani wurde später gesehen, wie er die Flagge vom Rasen hob.

Getty-Fotos zeigten den Flaggenträger mit einem Hemd mit der Aufschrift „RESPECT FOR IRANIAN WOMAN“ auf der Rückseite und „SAVE UKRAINE“ auf der Vorderseite.

CNN hat sich an die FIFA und die Organisatoren des Turniers in Katar gewandt, um weitere Informationen zu dem Vorfall zu erhalten.

Die Teilnahme des Iran, das am Dienstag in einem Spiel der Gruppe B gegen die US-Männer-Nationalmannschaft antritt, an der Weltmeisterschaft fand vor dem Hintergrund der innenpolitischen Turbulenzen des Landes statt.

Russland ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. In den letzten Wochen haben russische Streitkräfte wiederholt die Strominfrastruktur in der Ukraine angegriffen und laut ukrainischen Beamten nach einer Streikwelle vor einer Woche mehr als sieben Millionen Menschen ohne Strom zurückgelassen.

Die Ukrainer bleiben angesichts russischer Raketenangriffe jedoch entschlossen, und Hoffnungen auf ein Verhandlungsende des Krieges bleiben fern, auch wenn Amerikas oberster General auf Diplomatie drängt.

Mittlerweile ist die Frage der LGBTQ+-Rechte in Katar auch ein Dauerthema bei der WM. Der Regenbogen ist ein Symbol für LGBTQ+-Stolz.

Am Samstag teilten zwei deutsche Fußballfans CNN mit, dass sie von Sicherheitsbeamten aufgefordert wurden, die regenbogenfarbenen Kleidungsstücke, die sie trugen, auszuziehen, als sie sich auf den Weg machten, um das WM-Spiel zwischen Frankreich und Dänemark zu sehen.

Letzte Woche sagten der amerikanische Journalist Grant Wahl und die ehemalige walisische Kapitänin Laura McAllister, beide seien vom Sicherheitspersonal angewiesen worden, Kleidung mit regenbogenfarbenen Mustern auszuziehen.

Wahl sagte, er sei 25 Minuten nach seiner Festnahme freigelassen worden und habe sich von einem FIFA-Vertreter und einem hochrangigen Mitglied des Sicherheitsteams im Stadion entschuldigt.

Als die FIFA gebeten wurde, die Kleiderordnung für Fans zu klären, verwies die FIFA CNN auf das Turnierhandbuch, in dem es heißt: „Expats und Touristen können die Kleidung ihrer Wahl frei tragen, solange sie bescheiden und respektvoll gegenüber der Kultur ist.“

Nachdem auch einigen walisischen Fans der Zutritt zu Stadien verweigert wurde, weil sie regenbogenfarbene Fischerhüte trugen, sagte der walisische Fußballverband, die FIFA habe dem Verband am Donnerstag mitgeteilt, dass regenbogenfarbene Flaggen und Hüte in WM-Stadien in Katar erlaubt seien.

Katars LGBTQ+-Gesetze – wo Sex zwischen Männern illegal ist und im Land mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet wird – sind in die Kritik geraten.

Ein Bericht von Human Rights Watch, der letzten Monat veröffentlicht wurde, dokumentierte erst im September Fälle von katarischen Sicherheitskräften, die willkürlich LGBT-Personen verhafteten und sie „in der Haft misshandelten“.

Das Land hat jedoch darauf bestanden, dass beim Turnier „jeder willkommen ist“, und in einer Erklärung gegenüber CNN diesen Monat hinzugefügt, dass „unsere Erfolgsbilanz gezeigt hat, dass wir alle Menschen unabhängig von ihrem Hintergrund herzlich willkommen geheißen haben“.

Cristiano Ronaldo dachte, er hätte Portugals erstes Tor geschossen – aber laut FIFA-Funktionären nicht.

Mitte der zweiten Halbzeit köpfte der 37-Jährige eine Flanke von Fernandes.

Ronaldo schien überzeugt, dass er in Katar 2022 in so vielen Spielen wie möglich sein zweites Tor erzielt hatte, um sein zweites Tor zu erzielen – und er feierte sicherlich so, als ob er es getan hätte.

Ronaldo war jedoch enttäuscht, nachdem die Offiziellen ihre Meinung geändert und Fernandes das Tor zugesprochen hatten.

Auf der Jagd nach dem Ausgleich erhöhte Uruguay den Druck, insbesondere nach der Einwechslung von Luis Suárez und Maxi Gomez.

Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf Gomez mit einem Schlenzer den Pfosten, während Suárez kurz darauf aus kurzer Distanz nur das Außennetz treffen konnte.

Portugal beendete seinen Sieg nach der Verhängung eines umstrittenen Elfmeters durch den Video-Schiedsrichterassistenten für ein Handspiel von José María Giménez.

Fernandes hatte zwei weitere Gelegenheiten, seinen Hattrick zu vervollständigen, wurde aber von Uruguays Torhüter Sergio Rochet vereitelt, und dann vereitelte der Pfosten den Mittelfeldspieler von Manchester United.

Der Sieg bedeutet, dass Portugal mit einem Spiel vor Schluss in die nächste Phase der Weltmeisterschaft vorgerückt ist, während Uruguay einen Sieg aus seinem letzten Spiel gegen Ghana braucht, um Hoffnung auf ein Weiterkommen zu haben.

Das Spiel am Freitag zwischen der südamerikanischen Mannschaft und der afrikanischen Mannschaft ist das erste Aufeinandertreffen bei der Weltmeisterschaft seit dem umstrittenen Viertelfinale 2010, als Uruguay in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Ghana das Halbfinale erreichte.

Ghana musste in der letzten Minute der Verlängerung einen verschossenen Elfmeter bereuen, der ihnen die Ehre verweigerte, als erstes afrikanisches Team das Halbfinale zu erreichen.

Der Elfmeter wurde verhängt, nachdem Ghanas Dominic Adiyiah seinen ersten Schuss auf der Linie von Suarez geblockt hatte und sein anschließender Schuss von der Hand des uruguayischen Stürmers abgewehrt wurde.

Es bedeutete eine rote Karte für Suarez, aber Asamoah Gyans Elfmeter traf die Latte und sorgte dafür, dass das Spiel in ein Elfmeterschießen ging.