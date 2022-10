Jordan Smith ist zwei Schläge vor Gavin Green und geht in die Endrunde des Portugal Masters; „Ich werde einfach rausgehen und das Angriffsgolf spielen, das ich die letzten drei Tage gemacht habe, den Driver überall treffen und die weichen Grüns ausnutzen.“

Höhepunkte der dritten Runde des Portugal Masters in Vilamoura

Der Engländer Jordan Smith wird mit zwei Schlägen Vorsprung in die Endrunde des Portugal Masters gehen, da er auf der Suche nach seinem ersten Sieg seit 2017 ist.

Der 29-Jährige bleibt auf Kurs für einen Draht-an-Draht-Sieg auf dem Dom Pedro Victoria Golf Course, nachdem er am Samstag einen spektakulären Adler, acht Birdies und ein Bogey kardiert hat, um auf 22 unter Par zu kommen – seine beste 54-Loch-Gesamtzahl die DP-Welttournee.

Smith kardierte diese Woche zum zweiten Mal eine 62, nachdem er das Kunststück auch am Donnerstag geschafft hatte, und schien auf Kurs zu sein, noch tiefer zu gehen, bevor ein abschließendes Bogey bedeutete, dass er sich mit nur einem Zwei-Schuss-Puffer zufrieden geben musste.

Sein nächster Herausforderer war Gavin Green, der auf halber Strecke mitspielte, der es schaffte, den formstarken Engländer daran zu hindern, mit Dingen davonzulaufen, als er in seiner 64 einen Eagle, sechs Birdies und ein einsames Bogey machte.

Green hatte dann drei Vorsprung auf den Drittplatzierten Sebastian Heisele, der sich auf seine letzte Runde am Sonntag vor seinem Rücktritt vom Spielbetrieb vorbereitet.

Smith machte beim zweiten, dritten und vierten Birdie einen Hattrick, bevor er das achte Par-3 ausnutzte, um in der Kurve mit zwei in Führung zu gehen.

Nachdem er am 11., 12. und 14. weitere Gewinne erzielt hatte, chippte Smith am 15. aus dem Rough ein, um einen Adler auf 22 unter zu bringen.

Ein Birdie am 17. brachte Smith kurz auf 23 Under, bevor er den letzten Bogey machte, nachdem er seinen Abschlag in einen Fairway-Bunker geschickt hatte.

Ein emotionaler Sebastian Heisele bestätigt, dass er sich nach der letzten Runde des Portugal Masters aus dem Sport zurückziehen wird

Er sagte: „Ich bin nah an meinem Besten. Wenn (der Sieg) passiert, dann brillant, es ist die Kirsche auf dem Kuchen in diesem Jahr. Wenn nicht, dann wird es eine weitere Woche geben, in der es passieren könnte.

„Ich werde einfach rausgehen und das Angriffsgolf spielen, das ich die letzten drei Tage gemacht habe, den Driver überall treffen und die weichen Grüns ausnutzen. Wenn es passiert, passiert es.“

