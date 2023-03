Vijfhonderdduizend euro ($ 530.000) voor een verblijfsvergunning in een EU-land in de Schengenzone: dat is de deal die de Portugese regering rijke buitenlanders aanbiedt sinds 2012. Ongeveer 12.000 investeerders hebben hiervan geprofiteerd en daadwerkelijk een toegangsbewijs voor de Europese Unie gekocht voor zichzelf en hun gezin.

Nu maakt Portugal tijd voor zijn gouden visumprogramma, mede onder druk van de Europese Unie. Premier Antonio Costa heeft aangekondigd dat het programma op 16 maart afloopt.

“Het is goed dat het gouden visum eindelijk wordt afgeschaft – ze hadden het eigenlijk nooit moeten invoeren”, zegt Ana Gomes, een voormalig lid van de Socialistische Partij van het Europees Parlement die zich sinds de introductie tegen het programma heeft verzet. “Ze waren een uitnodiging tot het witwassen van geld en ze maakten het voor criminele en terroristische organisaties mogelijk legaal de Schengenzone binnen te dringen.” Gomes zei dat meer dan de helft van de mensen die gouden visa hebben aangevraagd, afkomstig zijn uit landen waar het witwassen van geld bijzonder veel voorkomt, en voegde eraan toe dat Portugal nooit heeft onderzocht waar hun geld vandaan kwam.

‘Een investeringsvriendelijk land’

Oorspronkelijk aangekondigd als een programma om de economie van Portugal, die tien jaar geleden op een dieptepunt stond, een boost te geven, zijn de gouden visa vooral een bron van inkomsten gebleken voor de vastgoedsector. In plaats van nieuwe bedrijven en banen te creëren, kochten rijke buitenlanders gewoon luxe appartementen in Lissabon en omgeving. De meerderheid van deze investeerders waren Chinezen, gevolgd door Brazilianen, Turken, Zuid-Afrikanen en Russen.

Het programma bracht het land ongeveer 7 miljard euro op, waarvan bijna 90% afkomstig was van de aankoop van onroerend goed. Volgens de statistieken van de Portugese immigratie- en grensdienst werden slechts 22 visa afgegeven voor het scheppen van banen, wat resulteerde in slechts 280 nieuwe banen in meer dan 10 jaar.

Hugo Santos Ferreira, de voorzitter van de Portugese Vereniging van Vastgoedontwikkelaars en Investeerders, is helemaal niet blij met het voorstel om de gouden verblijfsvergunningen af ​​te schaffen. “Het is een aanval op alle buitenlandse investeerders die hun geld in Portugal willen investeren”, zei hij. “Portugal zal zijn geloofwaardigheid en zijn goede reputatie als investeringsvriendelijk land verliezen.”

Santos Ferreira zei dat Portugal internationale investeerders nodig had om zijn economie te versterken en niet zonder een belangrijk instrument kon dat meer dan 600 miljoen euro per jaar opbrengt. “Bovendien heeft het programma duizenden banen gecreëerd in de bouw- en vastgoedsector”, zei hij.

Witwassen van geld, huisvesting

In de afgelopen jaren is de prijs van onroerend goed in Portugal omhooggeschoten, vooral in de twee grootste steden, Lissabon en Porto. Critici zeggen dat het gouden visumprogramma gedeeltelijk verantwoordelijk is, evenals het feit dat steeds meer EU-burgers huizen en appartementen kopen in Portugal – tegen prijzen die Portugezen niet langer kunnen betalen.

“De gouden visa hebben geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen, vooral aan de bovenkant van de markt”, aldus Gomes. En dit is het argument dat de regering nu heeft aangenomen om het stopzetten van het gouden visumprogramma te rechtvaardigen. Gomes zei dat de officiële lijn slechts een voorwendsel was, en dat het de steeds hardere kritiek van de Europese Unie was die uiteindelijk verantwoordelijk was voor het naderende einde van het programma.

De kritiek had vooral betrekking op de vaak twijfelachtige afkomst van de visumaanvragers. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne mogen Russen niet in Portugal investeren en zijn ze uitgesloten van het gouden visumprogramma. Maar, zei Gomes, landen als China en Vietnam, waarvan de rijke burgers in aanmerking komen voor gouden visa, zijn ook niet bepaald toonbeelden van transparantie.

Santos Ferreira zei dat alle transacties in Portugal strikt werden gecontroleerd. Hij erkende dat er overal slechte acteurs zijn, maar hij ziet dat niet als een reden om de gouden visa af te schaffen. ‘Niemand heeft het over het sluiten van de banken,’ zei hij, ‘hoewel bekend is dat ook daar geld kan worden witgewassen.’ Hij zei dat hij hoopte dat de regering zich op het laatste moment zou terugtrekken en dat de gouden visa in een andere vorm zouden doorgaan, maar het lijkt erop dat dit het einde van de weg is voor de Portugese Schengen-toegangskaart van € 500.000.

“Het was gewoon te ondoorzichtig en te gevaarlijk”, zei Gomes.

Het valt nog te bezien wat er zal gebeuren met houders van bestaande gouden visa. Volgens sommige rapporten wordt hun verblijfsvergunning alleen verlengd als ze daadwerkelijk permanent in Portugal wonen.

