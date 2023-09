Megan Khang steht beim Portland Classic nach drei Runden wieder an der Spitze, sechs Tage nach dem Sieg bei den CPKC Women’s Open in Shaughnessy in Vancouver, ihrem ersten Sieg auf der LPGA Tour; Hyo Joon Jang aus Südkorea und die am Montag qualifizierte Chanettee Wannasaen aus Thailand liegen punktgleich auf dem zweiten Platz.





Megan Khang ist in der Form ihres Lebens, als sie 18 Löcher vor Schluss beim Portland Classic das Tempo vorgibt

Megan Khang schloss am Samstag beim Portland Classic mit einem 18-Fuß-Birdieputt ihren dritten Sechs-unter-66-Putt in Folge und einen Schlag Vorsprung ab und versuchte, die zweite Woche in Folge zu gewinnen.

Die 25-jährige Amerikanerin liegt sechs Tage nach ihrem Sieg bei den CPKC Women’s Open in Shaughnessy in Vancouver, British Columbia, und ihrem ersten LPGA-Tour-Sieg an der Spitze von Columbia Edgewater. Columbia Edgewater und Shaughnessy wurden beide von AV Macan entworfen und weisen hoch aufragende Bäume auf.

„Das Spiel fühlt sich ziemlich solide an“, sagte Khang. „Ich denke, die letzte Woche hat definitiv dazu beigetragen, etwas Selbstvertrauen aufzubauen, weil ich wusste, dass ich hier gewinnen kann. Es geht nicht nur darum, ob oder wann es passieren würde, sondern darum, ob es passiert ist, also ist es auf jeden Fall ein tolles Gefühl, das hinter mir zu haben.“

Hyo Joon Jang aus Südkorea und die am Montag qualifizierte Chanettee Wannasaen aus Thailand liegen punktgleich auf dem zweiten Platz.

Die 20-jährige Jang, die auf Platz 488 der Weltrangliste liegt, erzielte eine 62. Sie hatte 11 Birdies und ein Bogey.

„Ich habe Birdies nicht wirklich gezählt“, sagte Jang. „Ich habe mich mehr auf die Gegenwart konzentriert.“

Khang spielte die Back Nine im Fünf-unter-31-Spiel und kam so auf 18-unter.

„Ich werde einfach versuchen, das, was ich letzte Woche gelernt habe, in diese Woche umzusetzen und mit einem One-Shot in Führung zu gehen“, sagte Khang. „Es ist also auf jeden Fall viel enger und es sind jede Menge Leute da. Ich weiß mit Sicherheit, dass man aus der Tiefe schießen kann, und deshalb wird es meiner Meinung nach jedermanns Sache sein.“

Carlota Ciganda aus Spanien liegt mit 15 unter nach 66 auf dem vierten Platz. Xiyu Lin (66) liegt mit 14 unter unter Atthaya Thitikul (67), Ruoning Yin (68) und Gina Kim (68).

Perrine Delacour, die nach jeder der ersten beiden Runden die Führende war, hatte eine 75, um mit 11 unter in ein Unentschieden um den 16. Platz zu fallen. Nachdem sie mit Bogey-freien Runden von 63 und 67 eröffnet hatte, eröffnete und schloss sie am Samstag mit Doppel-Bogeys. Außerdem hatte sie drei Bogeys und nur zwei Birdies.

Caroline Inglis, Mitglied von Columbia Edgewater, liegt mit fünf unter nach 75 auf dem 58. Platz. Die ehemalige Spielerin der University of Oregon lebt auf der anderen Seite des Columbia River in Vancouver, Washington