Port Vale 1–2 Derby

David McGoldrick und Nathaniel Mendez-Laing trafen beide innerhalb von drei Minuten, um einen atemberaubenden späten Comeback-Sieg für Derby in Port Vale zu vervollständigen, der den ungeschlagenen Lauf der Rams in der Sky Bet League One auf 14 Spiele verlängerte.

Die Gastgeber waren bereit für den Sieg, nachdem Funso Ojo seinen ersten Start seit September markierte, indem er den Abpraller nach Joe Wildsmiths Abwehr gegen Dan Butterworths ersten Versuch verwandelte.

Derby schien die Ideen auszugehen – und wenig Glück – als Trainer Paul Warne nach 68 Minuten Lewis Dobbin schickte.

Der von Everton ausgeliehene Stürmer Dobbin musste einen Versuch von Jack Stevens abwehren – der zuvor aus nächster Nähe vor McGoldrick gerettet hatte –, bevor er auf dramatische Weise zum Anbieter wurde.

Der 20-Jährige traf in der 87. Minute auf der linken Seite, um McGoldrick zu flanken und sein neuntes Saisontor zu erzielen.

Und Dobbin sorgte zwei Minuten später für ein Déjà-vu-Gefühl, als er auf derselben Flanke entkam, um einen Ball zum nahen Pfosten zu lenken, wo Mendez-Laing eintraf, um in die Decke des Netzes zu schießen und unter den 3.821 mitgereisten Fans jubelnde Szenen auszulösen.

Es blieb noch Zeit für Dan Jones, um auf der Suche nach dem Ausgleich knapp am Tor vorbeizuköpfen, während Dobbin seinen glühenden Cameo-Auftritt beinahe in feinem Stil beendete, aber einen Curling-Schlag gegen die Latte schickte.

Derby bleibt Vierter, nachdem es einen fünften Sieg in Folge errungen hat, liegt aber nur noch acht Punkte hinter Sheffield Wednesday auf dem zweiten Platz. Port Vale rutscht um eine Position auf den 14. Platz ab.