Porsha Williams heiratet Simon Guobadia in einer nigerianischen Hochzeit

Porsha Williams wurde schließlich Mrs. Simon Guobadia in einer privaten nigerianischen Hochzeitszeremonie und die Fotos von der Hochzeit sind extravagant.

Am Freitag ersteres RHOA star heiratete im Four Seasons Hotel in Atlanta, und Porsha und Simon feierten ihre Liebe nach Traditionen aus Simons Heimatstadt Benin City im nigerianischen Bundesstaat Edo.

Im exklusiven Interview mit PERSONEN, Porsha teilte mit, dass die Naija-Hochzeit nur der Anfang eines epischen Hochzeitswochenendes sei, einschließlich einer zweiten Zeremonie.

„Ich bin wahnsinnig aufgeregt. „Ich bin einfach so bereit. Ich bin nicht einmal nervös. Ich meine, ich weiß, dass ich die Liebe meines Lebens heirate, und das wird unsere Beziehung und unseren Familienbund nur festigen. Ich bin ruhig und aufgeregt“, sagte Porsha im Vorfeld der Hochzeit.

Porsha wurde von der Bravo-Hausfrau zur Benin-Braut mit übertriebenen Details

Porsha war umwerfend gestylt wie eine traditionelle Benin-Braut in einem rot-goldenen Kleid, das von Lakimmy entworfen wurde, Benin-Korallenperlen und einem Kopfschmuck namens Okuku. Es war das gleiche Kleid, das sie Anfang dieses Monats versehentlich auf Instagram Live enthüllt hatte. Im wahren Porsha-Stil war sie genauso bereit, einen Laufsteg zu rocken, wie den Gang entlang zu gehen. Der erste Tag beinhaltete zwei weitere Garderobenwechsel in ein blaues und ein goldenes Kleid, die von Tabik entworfen wurden.

„Das wird ein wahres Fashion-Spektakel. Ich konnte einfach keine Kleider ablehnen! Wenn mir ein Hochzeitskleid in den Weg kam und ich es liebte, habe ich es bekommen“, sagte Porsha über ihre Hochzeitslooks.

Porscha erzählt PERSONEN dass sie alles daran setzte, ihre Hochzeitsgäste nach Benin zu transportieren.

„Ich möchte, dass sie sich fühlen, als hätten sie einen Flug genommen und sind in Benin gelandet. Der ganze Raum sollte mit wunderschönen Braun- und Roségold-, Hellbraun- und Cremetönen umgestaltet werden. Es sollte wirklich, wirklich schön sein und Ihnen dieses authentische afrikanische Gefühl vermitteln“, sagte sie.

Berichten zufolge war Simon beeindruckt davon, wie sehr Porsha „in die Kultur eintauchte“, um seine Wurzeln in Benin zu ehren.

„Ich habe verschiedene Dinge über eine Edo-Braut, über die Benin-Kultur, über ihre Zeremonien nachgeschlagen, nur damit ich nicht völlig grün bin“, sagte Porsha. „Ich wollte sicherstellen, dass ich so respektvoll wie möglich bin, weil ich nichts tun wollte, was nicht in der Tradition, in ihrer Kultur liegt. Also musste ich sehr, sehr ernst sein, und ich war sehr darauf bedacht, dass jedes Detail für ihre Kultur authentisch sein würde. Ich habe viel gelernt.“

Das Paar wies die Gäste an, ihre Sachen in nigerianisch inspirierter Kleidung zu präsentieren, und Porsha wählte die violetten und blaugrünen Stoffe für jedes Familienmitglied aus, um ihre eigenen Outfits zu entwerfen.

Neben amerikanischen Gerichten aus dem Süden standen auf der Speisekarte traditionelle Benin-Gerichte und Hochzeitstorte.

„Ein Restaurant in Atlanta namens Little Lagos servierte „Schnecken, Egusi, Fleischpasteten und Okra-Eintopf“, sagte die errötende Braut.

Porsha und Simons prominente Gästeliste

Die begrenzte Liste von 250 Gästen umfasst andere Reality-Stars wie Karlie Redd, Quad Webb, TI und Tiny Harris, Mendeecees Harris und Brautjungfer Yandy Smith-Harris. Das Paar lud auch Gefährten ein Hausfrauen Monique Samuels, Kandi Burruss, Drew Sidora, Cynthia Bailey und Gizelle Bryant.

Schauen Sie sich unten die Looks der Gäste an.

Ach Gizelle…

Eine private und unplugged Zeremonie

Zur Enttäuschung vieler Fans haben Simon und Porsha weder Bravo noch andere Kameras eingeladen, um die Hochzeit festzuhalten. Sie forderten die Gäste sogar auf, ihre Telefone abzulegen, um den Moment intim zu halten.

„Das ist wichtig für mich, weil ich schon einmal ein anderes großes Ereignis in meinem Leben hatte und alles, woran ich mich erinnern kann, waren blinkende Lichter und Bilder, die jede einzelne Minute aufgenommen wurden“, sagte Porsha zu PERSONEN über ihre erste Hochzeit. „Ich möchte wirklich, dass die Leute im Moment sind. Diese Gästeliste, jeder dort wurde von uns beiden handverlesen. Das sind Menschen, die uns wichtig sind, Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns unterstützt haben. Wir möchten wirklich, dass sie die Energie spüren und dass wir unsere Liebe gemeinsam feiern“, fuhr sie fort.

Am Samstag, den 26. November, werden die Feierlichkeiten mit Hochzeit Nr. 2 fortgesetzt.

Porsha und Simon werden dieses Mal wieder in einer amerikanischen weißen Hochzeit heiraten. Danach feiern ihre 350 Gäste mit Ball und Afterparty.