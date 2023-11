Porsche slaat 2023 in met het kerstgeld voor de medewerkers van de Sportwagenbauer

Startpagina Duitsland

van: Julian Baumann

Porsche heeft jarenlang in de zorg voor zijn werknemers gestaan ​​en het werk van zijn werknemers doorstaan. Soviel Weihnachtsgeld zahlen sterven Stuttgarter.

Stuttgart – Er kon meer worden genoten van de liefde voor de Porsche, evenals van de bonusfuncties van de Zwitserse sportwagens, aangezien ze snel legendarisch werden. Dat is de kracht van de tariefverordeningen in Duitsland om merkbaar te zijn. De VW Tourer zal in 2023 positieve resultaten boeken en blijft kerstgeld inslaan. Bij BW24 Lees meer, wie viel Weihnachtsgeld Porsche in januari 2023 en wie viel Mitarbeiter in den Genuss kommen.

Porsche is blij dat de medewerkers positief zijn over het jaar 2023 en dat ze voorzien zijn van kerstgeld. © Porsche AG

In de auto-industrie hangt door de tariefafspraak een hoger prijskaartje. De meerderheid van de buitenlanders in Baden-Württemberg heeft in de afgelopen jaren van hun oriëntatie geleefd en Porsche is sindsdien een deel van Nederland geworden.