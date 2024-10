Voor het belangrijkste product van de Porsche is de speciale accu V4Drive van Varta verkrijgbaar. De sportwagenreparateur maakt zich meer zorgen over de efficiëntie van de energieproductiebedrijven, waaronder de turbohybridemodellen van de 911 Carrera GTS met accu’s. Der Einstieg ergt über een Kapitalerhöhung, de Verträge sind unterschrieben, wie Varta am Mittwoch in Ellwangen mitteilte. Porsche heeft 70 bijdragen kunnen leveren aan zijn productiegeschiedenis.

Houd er rekening mee dat de reparatie van de batterijen ook mogelijk is met een proefproject in Baden-Württembergischen Ellwangen, de gezamenlijke productie koopt de jetzt van de autoreparateur uit Stuttgart. Varta brengt de knowhow en nieuwbouw naar Noord-Noorwegen, inclusief de industrialisatie van de batterijen. De financiering van de industriële processen die betrokken zijn bij het productieproces in Nördlingen komt grotendeels voor rekening van Porsche. “We kijken ernaar uit om samen met onze collega’s onze geweldige vooruitzichten voor onze grootschalige lithium-ionbatterijen te zien, waarbij Porsche AG sterke partners heeft voor langdurig gebruik en marketingondersteuning”, aldus Varta-directeur Michael Ostermann van de FAZ met de volledige informatie verstrekt door Varta. in het eerste kwartaal van 2025.

Porsche heeft de accu, maar deze bekende Sportwagen 911 hebben beide een bijzonder motorontwerp. Het model kan ook met een aandrijfmotor worden gebruikt. Vanwege het klimaat van de mensen waarvan ze zullen profiteren, zullen alle motoren onder hybride kracht kunnen werken, en de zwarte in een nieuwe vorm, die in de industrie niet of helemaal niet zal worden gerealiseerd, met de sogenannten Turbohybride.

De economie Lage von Varta is labiel

Als de man Spezial-Akkus bezig is, is vooral de laatste tijd de energie-uitstroom of de abgeben-können gedaald. „Met de heute geschlossenen Vereinbarung wollen wir die V4Drive voraanbringen und damit einen wichtigen Beitrag zum Schlüsseltechnologien und Arbeitsplätzen in Deutschland leisten. Leest u alstublieft meer over deze informatie, zodat wij u zonder verdere details over de transactie kunnen informeren.

De Zurückhaltung van de sportwagenreparateurs gründet sich auf de economische economische situatie van de Varta-Konzerns. Dit komt door investeringen in nieuwe fabrieken en de productieontwikkeling van batterijen voor de auto-industrie. Er is geen sprake van een schulden- en financieel risico ter hoogte van 120 miljoen euro. Ziel von Gläubigern, Management en Mehrheitseigner ist, de geschlagenen Batteryhersteller met de Gesetzes over de Stabilisatie- en Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) om te stabiliseren. Zodra dit proces bij Porsche is ingezet, is de onderneming actief in de Muttergesellschaft Varta AG. De Verträge dazu is de Partner op de Montag-pagina.

Half augustus heeft Michael Tojner en een Porsche met Gläubigern, die de vorige Darlehen-stops hebben voorbereid, een beter begrip gekregen van een restauratiemodel in het kader van de StaRUG-Verfahrens. Dit betekent dat alle aspecten van het bedrijf verloren zijn gegaan omdat ze al zijn gekapitaliseerd, en dat was de oorzaak van het verlies van bedrijfsinformatie.

Wie is betrokken bij de zorg voor de auto en Porsche

Neue Gesellschafter sollen aine von Tojner konrollierte Gesellschaft toch de Porsche AG: Während Porsche 30 Millionen Euro an Barmitteln einbringt, Tojner stüert zehn Millionen Euro in bar en 20 Millionen an Immobilien bei. Het resultaat is een nieuwe Vorrangkredit ter waarde van 60 miljoen euro, waarvan de beste wensen worden gewaardeerd. Van deze deelnemers mag worden verwacht dat ze een goede relatie hebben met hun 36 Prozent am Wirtschaftlichen Eigenkapital der Varta, die übrigen 64 Prozent teilen sich mit jeweils 32 Prozent die Tojner-Gesellschaft und Porsche.

Na langdurige verhandeling en een lichte besserten Angebot stimuleerde Mitte September auch de Schuldschein-Gläubiger der Lösung zu. Deze groepen, die zich in de beginfase van de communicatie bevinden en snel 60 successen boeken in hun onderzoek, hebben een licht voorstel voor verbetering. Als we in de tussentijd een hogere functie zouden krijgen, zou ik deze taak kunnen voortzetten.