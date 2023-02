Pornostar nach Dutzenden von sexuellen Übergriffen in Psychiatrie eingewiesen — RT World News

Ron Jeremy wurde institutionalisiert, nachdem er wegen zahlreicher Anklagepunkte für prozessunfähig erklärt worden war

Die erwachsene Filmikone Ron Jeremy – richtiger Name Ron Hyatt – wurde am Dienstag in eine kalifornische Nervenheilanstalt eingeliefert, nachdem ein Richter ihn wegen Dutzender Anklagen wegen sexueller Übergriffe für unfähig befunden hatte, vor Gericht zu stehen. Dort könne er bis zu zwei Jahre festgehalten werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft von Los Angeles gegenüber Reuters.

Der Richter am Superior Court, Ronald Harris, entschied letzten Monat, dass Jeremy nicht in der Lage sei, bei seiner eigenen Verteidigung zu helfen, sagte Stuart Goldfarb, der Anwalt des Pornostars, gegenüber Associated Press und drückte seine Enttäuschung darüber aus „wegen [his] Geisteszustand er [would] nicht vor Gericht gehen und die Möglichkeit haben, seinen Namen reinzuwaschen.“

Jeremy ist dabei „unheilbarer kognitiver Verfall“ Der Richter fand nach Prüfung der Beweise sowohl der Staatsanwälte als auch der Verteidigung des Schauspielers, was darauf hindeutet, dass er sich wahrscheinlich nicht erholen wird. Er wird jedoch regelmäßige Untersuchungen erhalten, um seinen Zustand zu überwachen, wobei die erste für Mai geplant ist.









Der als „The Hedgehog“ bekannte Schauspieler, der in mehr als 2.000 Filmen mitgewirkt hat, wurde 2020 wegen sexueller Übergriffe auf vier Frauen festgenommen. Die Nachricht von seiner Verhaftung brachte Dutzende weitere Frauen hervor, die behaupteten, von Jeremy sexuell angegriffen worden zu sein, als sie 15 oder 51 Jahre alt waren. Die mutmaßlichen Vorfälle ereigneten sich in der Gegend von Los Angeles über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten, viele davon in derselben Bar in West Hollywood, in der er seine Opfer im Badezimmer in die Enge getrieben haben soll.

Im Jahr 2021 wurden 30 weitere Fälle von sexuellen Übergriffen verschiedener Art zu den 34 ähnlichen Anklagen hinzugefügt, denen Jeremy bereits ausgesetzt war, und er wurde auch vor Zivilgerichten von Frauen verklagt, die sagen, er habe sie angegriffen. Er plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig.

Während Jeremy aufgrund der gegen ihn erhobenen Strafanzeigen bis zu 250 Jahre Gefängnis drohten, wird er nicht vor Gericht stehen, es sei denn, er hat seine geistige Leistungsfähigkeit wiedererlangt. Während die Staatsanwaltschaft Berichten zufolge diese Möglichkeit offen gehalten hat, hat der stellvertretende Staatsanwalt von Los Angeles zugegeben, dass seine Prognose stimmt „nicht gut.“