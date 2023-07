Berlin. Die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist ein zentraler Indikator für die Einstellung der Bevölkerung zur Politik im Land. In Gemeinden, die nicht mehr wissen, wie sie Menschen aus fernen Ländern aufnehmen sollen, stoßen Solidarität und Hilfsbereitschaft manchmal an ihre Grenzen. Und wenn die Bürger das Gefühl haben, dass ihre eigenen Anliegen von den Regierenden nicht wahrgenommen werden, schwindet das Verständnis für diejenigen in anderen Ländern, die Schutz brauchen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

In diese Bresche springt die AfD mit radikalen Vorwürfen gegen die demokratischen Parteien, insbesondere wenn diese sich wie in Teilen Ostdeutschlands mit eigener Präsenz zurückgezogen haben. Dann hat die AfD leichtes Spiel. Für die dringend notwendige Beruhigung der Lage braucht sie keine passenden Vorschläge. Andererseits.

Nimm den Schläger raus

Bedauerlicherweise hat sich die CDU mit ihrem Parlamentarischen Geschäftsführer im Bundestag, Thorsten Frei, mittlerweile in einem solchen Dickicht verirrt. Von seinem Vorschlag wird nichts bleiben, außer zusätzlicher Unsicherheit im Land.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Frei brachte den Verein auf den Plan und forderte die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl. Das Recht des Einzelnen, auf europäischem Boden Asyl zu beantragen, soll durch eine direkte Aufnahme aus dem Ausland von 300.000 bis 400.000 schutzbedürftigen Menschen – verteilt über Europa – ersetzt werden.

Er versuchte, seiner Begründung eine menschliche Note zu verleihen: Das bestehende Gesetz sei „zutiefst unmenschlich“, weil alte, schwache, arme und kranke Menschen keine Chance hätten, nach Europa zu gelangen. Wenig überzeugend ist allerdings, dass Frei die Ankunft der Alten und Kranken wünscht. Das wären auch viele, viele Millionen Menschen.

Gute Vorschläge werden dringend benötigt

Jeder gute Vorschlag zur Eindämmung der steigenden Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist dringend erforderlich. Deutschland hat 2015 fast eine Million Menschen aus Syrien aufgenommen, 2022 ähnlich viele aus der Ukraine. Die Belastungen sind überall zu spüren: in Kitas, in Schulen, im Gesundheitssystem, im Sozialsystem. Auf lange Sicht wird eine solche Aufgeschlossenheit das Land überwältigen.

Festgelegte Aufnahmequoten als Reaktion auf die grausame Realität von Kriegsverbrechern und Diktatoren widersprechen dem Grundgesetz.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Doch was wäre einer vergleichsweise starken und finanziell stabilen Demokratie würdig? Dass diejenigen, die in ihrem Land Verfolgte, Gefolterte oder gar Kriegsflüchtlinge waren – die Zahlen sind frei gemischt – zunächst bei der EU anfragen, ob sie vielleicht gerettet werden könnten?

Erst einen Antrag stellen und dann – vielleicht – gerettet werden? Zivilisten inmitten von Trümmern nach russischen Luftangriffen im ostukrainischen Chasiv Jar. © Quelle: Andriy Andriyenko/AP/dpa

Frei entfacht die Infragestellung eines Grundrechts, für das er im Bundestag nicht die nötige Mehrheit bekommen wird. Festgelegte Aufnahmequoten als Reaktion auf die grausame Realität von Kriegsverbrechern und Diktatoren widersprechen dem Grundgesetz. Hoffentlich wird es auch hier nie eine Änderung geben.

Vielmehr gilt es, Fluchtursachen zu bekämpfen, arme Länder beim wirtschaftlichen Aufbau zu unterstützen und nie wieder, wie in Afghanistan, ein Land 20 Jahre lang aufzubauen und es dann Hals über Kopf wieder archaischen Männern zu überlassen.

Auch die Ampel will die Einlassregeln verschärfen

Die rot-grün-gelbe Bundesregierung bleibt nicht untätig, wenn es um eine Verschärfung der Asylpolitik geht. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Union will sie die Aufnahmeregeln deutlich verschärfen, um irreguläre Migration und die steigende Zahl von Asylbewerbern einzudämmen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Was die Schwesterparteien CDU und CSU vor nicht allzu langer Zeit beinahe gespalten hätten, will die Ampel durchsetzen – zum großen Leid der Grünen – Grundlage: die Prüfung von Asylgründen an den EU-Außengrenzen.

Die Strategie der Union wird sich rächen

Wenn die CDU meint, weit in das Spektrum des Populismus vordringen zu müssen, wird das ihr Stimmenkonto bei Wahlen nicht steigern. Im Gegenteil, es wird Rache nehmen. Anhänger der AfD wählen daher nicht die CDU, und je weiter sie nach rechts rutscht, desto mehr wird der einst von Angela Merkel vehement verteidigte Platz der Volkspartei in der Mitte der Gesellschaft frei.