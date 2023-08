Populairste namen in Zwitserland in 2022

Volgens cijfers die deze week door het Zwitserse Federale Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd, waren Emma en Noah in 2022 de populairste namen voor pasgeborenen in Zwitserland. In 2021 waren de leiders Mia en Noah.

Foto door Teemu R op Pexels.com

Noah is al drie jaar op rij de leidende naam voor jongens. Mia was lange tijd de belangrijkste naamkeuze voor meisjes. Vanaf 2019 was Mia vier jaar lang de beste keuze. In 2022 werd Mia echter overtroffen door Emma.

Favorieten voor pasgeboren namen zijn niet consistent in de taalgebieden van Zwitserland. In Franstalig Zwitserland waren de favorieten in 2022 Noah en Alice, in Duitstalig Zwitserland waren dat Noah en Emilia en in de Italiaanstalige regio waren dat Leonardo en Sofia.

De meest voorkomende namen in de gehele bevolking blijven Daniel voor mannen en Maria voor vrouwen.

