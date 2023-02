Populair lucht frituur merk Cosori roept verschillende modellen terug vanwege brand- en brandgevaar. Op donderdag plaatste de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission een terugroepingsbericht met betrekking tot ongeveer 2 miljoen Cosori-luchtfriteuses in de VS, Canada en Mexico en zei dat mensen onmiddellijk moesten stoppen met het gebruik van de getroffen modellen.

Volgens het bericht van de CPSC waren er 205 meldingen ontvangen van de heteluchtfriteuses “die vlam vatten, branden, smelten, oververhitten en roken”, waaronder 10 meldingen van lichte brandwonden en 23 meldingen van kleine materiële schade. De oorzaak van het probleem is een “draadverbinding in de heteluchtfriteuses” die oververhit kan raken, aldus de CPSC.

Inbegrepen zijn verschillende varianten van de CP158-, CP137-, CS158- en P581-modellen (zie de volledige lijst hieronder), die te koop waren bij Best Buy, Home Depot en Target-winkels in het hele land, en op Amazon.com en een aantal andere e- handelssites. De heteluchtfriteuses werden verkocht van juni 2018 tot en met december 2022 en variëren in prijs van $ 70 tot $ 130.

De CPSC zei dat het modelnummer op het onderste label van elke eenheid staat.

Cosori zei dat het samenwerkt met de commissie voor deze vrijwillige terugroepactie en de vermelde modellen zal vervangen. Eigenaren wordt geadviseerd om contact op te nemen met Cosori, met contactgegevens vermeld op de pagina van het merk.

Hier is de volledige lijst met teruggeroepen modellen, ook beschikbaar op de CPSC-terugroeppagina: