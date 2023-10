Im stolzen Alter von 83 Jahren ist Jack White erneut Vater geworden. „Das Mädchen ist bei bester Gesundheit“, bestätigte der Schlagerstar gegenüber der „Bild“-Zeitung. Er und seine Frau Rafaella, die 44 Jahre jünger ist als er, „weinten vor Glück“.

Für das Paar, das 2015 geheiratet hat, ist es das zweite gemeinsame Baby. Ihr Sohn Max kam 2019 zur Welt und hat mittlerweile eine kleine Schwester. Dem Bericht zufolge wurde das Mädchen am Montagmorgen per Kaiserschnitt entbunden. Sie trägt daher den Namen Angelina Melody. Der ehemalige Fußballspieler und Musikproduzent hat außerdem fünf weitere Kinder aus früheren Ehen.

Jack White sei zunächst „total ratlos“ gewesen

Das Paar habe nicht damit gerechnet, „dass Max noch eine kleine Schwester bekommen würde“. Er glaubt, dass „der liebe Gott“ es so gewollt hat. Im Mai hatte White der Tageszeitung bereits bestätigt, dass er und seine Frau ein weiteres Kind erwarteten. Rafaella war zu diesem Zeitpunkt im vierten Monat schwanger.

White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, erklärte, er habe „die Planung seiner Familie längst abgeschlossen“. Rafaella hatte ihm einige Wochen zuvor erzählt, dass sie wieder schwanger sei. Erst sei er „total ratlos“ gewesen, doch dann „umarmten sie sich und beide weinten vor Glück.“

Jack White hat in den letzten Jahrzehnten als Komponist und Produzent mit zahlreichen Stars der Musikindustrie zusammengearbeitet. Zu den Hits, für die er mitverantwortlich ist, gehören „A new love is like a new life“ von Jürgen Marcus (1948-2018) und „Schöne Maid“ des im Februar verstorbenen Tony Marshall (1938-2023).