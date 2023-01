Popkultur-Happy-Hour-Gastgeber teilen mit, was ihnen Freude bereitet: NPR

Bildunterschrift umschalten Dávid Lukács/Ada Films/Focus Features

Diese Woche gingen wir zu einem Alkoholverbotsfestival, lasen über das amerikanische Jugendgerichtssystem und lösten gemeinsam mit Natasha Lyonne Rätsel.

Hier ist, worauf die Popkultur-Happy-Hour-Crew des NPR geachtet hat – und was Sie sich dieses Wochenende ansehen sollten.

Morgen und morgen und morgen von Gabrielle Zevin

Ich war zu spät zum Lesen Morgen und morgen und morgen von Gabrielle Zevin. In dem Moment, als ich es beendet hatte, schrieb ich allen meinen Freunden eine SMS: „Du musst dieses Buch lesen. Es hat mich zerstört. Ich hoffe, es zerstört dich auch.“ Es ist einfach eine schöne Geschichte über zwei (drei) Freunde, die eine Gaming-Firma aufbauen. Sie können wirklich sehen, wie viel Forschung in das Programmieren geflossen ist, und all die verschiedenen Ebenen dessen, was es bedeutet, eine Videospielfirma zu leiten. Aber es geht auch um Liebe. Es geht um Los Angeles, wo ich herkomme, das ich wirklich, wirklich verehrt habe. Es geht um Identität und die Art und Weise, wie Sie das alles herausfinden. … Ich bin so glücklich und erfüllter, dass ich es gelesen habe.

— Ella Ceron

Das Oscar-Rennen

Youtube



Was mich diese Woche glücklich macht, ist das Oscar-Rennen. Ich weiß, dass die Oscars keine Rolle spielen. Kunst gegen sich selbst konkurrieren zu lassen, ist von Natur aus lächerlich. Wie auch immer, ich liebe es, Geschichten über Leute wie Ke Huy Quan, den Schauspieler in, zu sehen Alles überall auf einmal. Dies ist ein Schauspieler, der in den 80er Jahren als Top-Performer begann. Dann war Hollywood natürlich zu rassistisch, um ihm mehr Möglichkeiten zu geben, und er verschwand irgendwie. Dass er mit dieser großartigen Rolle zurückkommt Alles überall auf einmal ist einfach wunderbar. Er hat diese großartige Rede bei den Golden Globes gehalten.

Ich bin auch nur wegen der Absurditäten des Oscar-Rennens hier, wie Cate Blanchett auftauchen zu sehen Heiße … Ich denke, jetzt sollte jeder Schauspieler, der einen Oscar will, weitermachen Heiße. Es ist mir egal, wer es ist. Daniel Day-Lewis kann aus dem Ruhestand zurückkehren. Ich brauche ihn Heiße. Ich feuere Ke Huy Quan an. Ich feuere Angela Bassett an und Schwarzer Panther. Ich feuere Michelle Yeoh an. Es ist so, als ob man kein Team unterstützt, man unterstützt die Spieler. Es gibt viele Spieler, die ich bei den Oscars unterstütze und für die ich mitfiebere.

— Marc Flüsse

Frau Harris geht nach Paris

Youtube



Ich habe kürzlich den Film von 2022 gesehen Frau Harris geht nach Paris. Es spielt Lesley Manville – was außergewöhnlich ist – und dann merkt man, dass es auch Isabelle Huppert gibt, die sich wirklich wie der Film anfühlt, der massiv überzogen ist, für eine wirklich relativ einfache Geschichte über diese Frau, die ein Dior-Kleid sieht und entscheidet, dass sie will ein Dior-Kleid. Sie ist Putzfrau, sie hat nicht viel Geld, sie ist frisch verwitwet, sie heißt Mrs. Harris – und sie geht nach Paris. … Ich denke, für viele Leute ist es einfach ein bisschen zu zwinkernd.

Isabelle Huppert beginnt gewissermaßen als die Person, die mit großen Fehlern geschossen wurde Schöne Frau, aber schließlich wird ihre Persönlichkeit offenbart. Der Film ist ein reines Märchen. Aufgrund des Charmes der beteiligten Personen, insbesondere Lesley Manville und Isabelle Huppert, hat es mir wirklich Spaß gemacht. Ich denke, es ist eine befriedigende Übung, einen gut gemachten Film zu erleben, der absichtlich angenehm anzusehen ist. Obwohl ein Großteil des Films offensichtlich aus Trauer entsteht (sie hat ihren Ehemann verloren, und es gibt viel Trauer unter allen Menschen im Film), ist es im Grunde ein glücklicher Film. Ich war wirklich in der Stimmung für einen im Grunde fröhlichen Film, besonders wenn die Preisverleihungssaison vor der Tür steht. Viele dieser Filme sind nicht so glücklich. Also zwei Daumen hoch von mir dafür Frau Harris geht nach Parisdie jetzt auf VOD ist.

– Linda Holmes

Weitere Empfehlungen aus dem Pop Culture Happy Hour Newsletter

Bildunterschrift umschalten Natalie Seery/Disney+/Hulu

von Linda Holmes

Aisha hat diese Woche 18 Sundance-Filme gesehen — hier sind ihre Favoriten.

PCHH-Mitarbeiter Carlos Aguilar hat einen jährlichen Thread von Nominierte für das beste Bild als Muppets, und du brauchst es in deinem Leben.

Und PCHH-Mitarbeiterin Soraya Nadia McDonald ist immer eine gute Lektüre — sieh dir ihre gedanken an zu den Oscar-Nominierungen.

Glen mag es wirklich Außerordentlich auf Hulu, und wir werden in der Show darüber berichten, also ist es jetzt an der Zeit, einzutauchen.

Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin sehr bereit dafür Nachfolge wiederkommen am 26. März. Der Anhänger ist angekommen!

Teresa Xie von NPR adaptierte das Popkultur-Happy-Hour-Segment „Was uns glücklich macht" in eine digitale Seite.