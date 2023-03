onderschrift wisselen Wolfgang Ennenbach/Focus-functies

Deze week hebben we geworteld voor dragqueens die weigeren het zwijgen op te leggen, rouwden we om het verlies van Bobby Caldwell en genoten we van een satirische roman die religieuze instellingen doorprikt zonder het geloof zelf te bespotten.

Dit is waar de Pop Culture Happy Hour-crew van de NPR op lette – en wat je dit weekend zou moeten bekijken.

Binnen

Binnen is een film die nu in beperkte oplage in de bioscoop draait. Het speelt Willem Dafoe als een kunstdief die vast komt te zitten in dit verbazingwekkende hightech penthouse-appartement dat gevuld is met kunstwerken van onschatbare waarde, wanneer hij het alarm laat afgaan. De hele film is gewoon Dafoe op het scherm gedurende 105 minuten minus een droomreeks of twee, en hij probeert erachter te komen hoe hij eruit kan komen. Naarmate de dagen verstrijken en zijn eten en water opraken, beginnen de temperatuurregelaars in het appartement gek te worden.

Dafoe. Het is Dafoe. Hij is altijd fascinerend om naar te kijken. Hij maakt grote keuzes, en hier speelt hij iemand die met het verstrijken van de dagen steeds wanhopiger en losgeslagen wordt. Ik heb enkele recensies gelezen van mensen die niet bereid zijn om op deze reis te gaan, en dat is eerlijk. Ik bedoel, begrijp het, je zult voelen dat die dagen voorbijgaan. Je zult het gewicht ervan voelen. Dat is het hele punt. En naarmate het vordert, begint de film te spelen met noties van kunst en leven en dood en alles wat erachter ligt. Het is een heel kleine film met hele grote ideeën, en Dafoe houdt echt je aandacht vast. Dus als je er klaar voor bent en niet iedereen zal het zijn, is het zeker de moeite waard om uit te zoeken. Dat is Binnen nu in de bioscoop.

—Glen Weldon

Luider dan een rel

Waar ik blij van word is het langverwachte nieuwe seizoen van Luider dan een rel, een NPR-muziekpodcast. Het eerste seizoen ging over de kruising van hiphop en opsluiting in Amerika. Het is duidelijk dat ik bevooroordeeld ben. Dit zijn mijn collega’s. Dit zijn mijn vrienden, maar dit is een fenomenale show. Seizoen 1 nam deze fascinerende diepe duik in de manier waarop hiphopteksten kunnen worden gebruikt als bewijs in strafzaken. Het rapporteerde nieuws, het maakte nieuws en het won prijzen. Het maakte ons over het algemeen trots en maakte ons erg enthousiast over seizoen 2.

De eerste aflevering van seizoen 2 kwam deze donderdag uit en gaat nog dieper. Ik vind het misschien zelfs al leuker. Het begint met het proces tegen Tory Lanez, die werd veroordeeld voor het neerschieten van Megan Thee Stallion. Het gebruikt die proef als een startpunt in een soort van verrassende richtingen. Het onderzoekt de relatie van hiphop met vrouwen en, naarmate het seizoen vordert, met queer mensen.

Het is verbazingwekkend hoeveel deze show zo moeiteloos en gemoedelijk klinkt. Sidney Madden en Rodney Carmichael zijn de gastheren en ze praten met elkaar en met producer Gabby Bulgarelli, die hier geweldig was. Ze ontwarren extreem complexe ideeën over ras en geslacht, giftigheid van fandom en nog veel meer op een manier die moeiteloos aanvoelt maar duidelijk niet moeiteloos is. Er is zoveel rapportage- en montage- en hostingtalent gebruikt om deze show geweldig te maken. Ik heb net genoten van die eerste aflevering. Ik kan niet wachten om elke week meer te horen.

— Stephan Thompson

Meer aanbevelingen uit de Pop Culture Happy Hour-nieuwsbrief

door Stephan Thompson

Nog een laatste stukje Oscarlezing: Als je een hekel had De walvis zoals ik haatte De walvisje zult het geweldig vinden hoeveel – en met hoeveel godslastering – Lindy West een hekel had De walvis.

Ik had behoefte aan een nieuw stukje reality-tv-escapisme en ontdekte de Food Network’s Toernooi van kampioenen, waarin Guy Fieri – de meest onderschatte burgemeester van Flavortown – een (seizoensgebonden) wedstrijd in beugelstijl leidt onder beroemde chef-koks. Seizoen 4 is nu aan de gang, met een supergroot veld van 32 personen, maar ik zit nog steeds in seizoen 1. Onder de vele geneugten hier loont de casting mijn vele jaren besteed aan het kijken naar kookwedstrijden op tv: je krijgt Topkok winnaars in overvloed, alomtegenwoordige juryleden van kookshows en andere namen waarvan je niet wist dat je ze had behouden. Het is levendig en vriendelijk, wat cruciaal is.

Teresa Xie van NPR heeft het Happy Hour-segment van de popcultuur “What’s Making Us Happy” aangepast tot een digitale pagina. Als je deze suggesties leuk vindt, overweeg dan aanmelden voor onze nieuwsbrief om wekelijks aanbevelingen te krijgen. En luister naar Pop Culture Happy Hour op Apple-podcasts En Spotify.