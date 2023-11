Wir spulen 35 Jahre zurück und Tong reißt sich ihr Oma-Gewand (sparsame Südwestkostüme, entworfen von Valérie Thérèse Bart) vom Leib, um eine jüngere Version ihrer selbst zu spielen. Tong und der Vater des Dramatikers, Quang (Ben Levin), der wie ein Matinee-Idol aussieht, aber keine Arbeit findet, sind fast pleite und werden beide in frühere Beziehungen zurückgezogen. Tong, eine Kellnerin in einem Restaurant, gibt ihrer Mutter Huong (einer trockenen Samantha Quan) teilweise die Schuld für die Schwierigkeiten, mit denen ihr Sohn, bekannt als Little Man und dargestellt durch eine Puppe mit großen Augen, konfrontiert ist, der sich in der Schule einleben muss . Huong, der nur Vietnamesisch spricht, befürchtet, dass er Little Man (liebenswert gestaltet von David Valentine und manövriert von Schneider) zu einem Fremden machen könnte, wenn er lernt, wie seine Kollegen zu sprechen.

Wie in „Vietgone“ zeigt „Poor Yella Rednecks“ Nguyens Eltern auf der Bühne, wie sie ihre heftigsten Gefühle zum Ausdruck bringen, und stellt sie gelegentlich in Versform dar, indem sie über unkomplizierte Beats rappt, die hier von Shane Rettig komponiert wurden, der auch den spielshowähnlichen Sound entworfen hat. („Weil ich mehr als nur hübsch bin, mein Gehirn ist verdammt witzig“, rappt Tong. „Gimme one hot second Imma run this city.“) Für den Titelsong leiht sich Nguyen eine bekannte Aussage über die Arbeitsmoral von Einwanderern aus Das Musical „Hamilton“ mag dem Vergleich nicht ganz standhalten, auch wenn seine eigenen, weniger anspruchsvollen Texte, die besser dazu geeignet sind, Konflikte als Romantik zu beleuchten, mithalten können.

Obwohl Nguyens Familiengeschichte in Umbrüchen und tragischen Verlusten verwurzelt ist, wird sie mit einer delikaten Balance aus übertriebenem Humor und ungezwungener Aufrichtigkeit präsentiert. Jon Hoche, der Quangs besten Freund Nhan spielt, ist ein ausgelassener Bruder mit weichem Unterbauch, während Paco Tolson als Bobby, Tongs unbeholfener weißer Ex, fast erbärmlich unglücklich ist. Tolson spielt auch den Paten von Marvel, Stan Lee, dessen Anwesenheit als sporadischer Erzähler zur Graphic-Novel-Ästhetik der Serie beiträgt; Das Set von Tim Mackabee buchstabiert „yella“ in großen, rotierenden Buchstaben, die von Lap Chi Chu in eindringlichen Farben beleuchtet werden.