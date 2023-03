WARSHAU — Een rechtbank in Warschau heeft Justyna Wydrzyńska, een Poolse abortusrechtenactiviste, schuldig bevonden aan het faciliteren van abortus en haar dinsdagmiddag veroordeeld tot acht maanden taakstraf van 30 uur per maand.

Het vonnis is een tegenslag voor de Poolse en internationale beweging voor abortusrechten, die steeds meer ondergronds wordt gedwongen na de afschaffing van Roe v. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof vorig jaar.

Wydrzyńska, een van de leiders van Abortion Dream Team, een ngo voor abortusrechten, werd beschuldigd van het helpen van een vrouw die bekend staat als Ania bij een abortus thuis met behulp van medicijnen. Het is niet illegaal voor een vrouw in Polen om haar eigen zwangerschap te beëindigen. Maar het is illegaal om hulp te bieden, en dat is wat Wydrzyńska deed door Ania – die op dat moment in een gewelddadige relatie verkeerde – haar eigen abortuspillen per post te sturen.

Ania had eerder geprobeerd naar Duitsland te reizen voor de procedure, maar werd verhinderd door haar man. Ze bestelde tablets, maar was bang dat ze niet op tijd zouden worden geleverd. Nadat Wydrzyńska haar de pillen had gestuurd, kwam Ania’s echtgenoot achter de poging en tipte de politie.

“Ik ga nog steeds vrouwen helpen. Ik voel me niet schuldig. Integendeel, de straf heeft me het gevoel gegeven dat ik het juiste heb gedaan”, zei Wydrzyńska na het proces.

Het nieuws over de straf van Wydrzyńska heeft snel weergalmd in de Europese vrouwenrechtenbeweging.

“Justyna verrichtte al taakstraf door in te grijpen waar de staat faalde en veilige abortuszorg te bieden”, zei Irene Donadio van International Planned Parenthood in een verklaring voor het Europese kantoor van de IPP Federation.

“We zijn diep bedroefd door het besluit en verontwaardigd over het hele proces”, voegde ze eraan toe.

De uitspraak is de laatste stap van Polen om abortus steeds moeilijker te maken. Na een uitspraak uit 2020 van het door de regering gecontroleerde Constitutionele Tribunaal, heeft het land een van de strengste abortuswetten van de EU, waardoor de procedure alleen is toegestaan ​​in gevallen waarin de gezondheid of het leven van een vrouw wordt bedreigd, of de zwangerschap het gevolg is van misdrijven zoals verkrachting of incest .

Maar zelfs die voorzieningen schieten soms tekort. Duizenden Polen gingen in november 2021 de straat op na de dood van een 30-jarige vrouw wiens leven gered had kunnen worden als de doktoren een abortus niet hadden uitgesteld. Activisten en mensenrechtenorganisaties zeiden dat de doktoren het uitvoeren van een abortus uithielden, zelfs nadat ze foetale afwijkingen hadden ontdekt, uit angst de Poolse restrictieve abortuswet te overtreden.

Wydrzyńska zei dat ze in beroep zal gaan tegen de straf.