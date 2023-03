Een rechtbank in Warschau heeft dinsdag de vrouwenrechtenactiviste Justyna Wydrzynska veroordeeld voor het helpen van een slachtoffer van huiselijk geweld aan abortuspillen.

Wydrzynska werd veroordeeld tot acht maanden taakstraf.

Polen heeft een van de meest restrictieve abortuswetgeving in Europa. In 2020 schrapte het Poolse constitutionele hof een wet die abortussen toestond bij foetussen met aangeboren afwijkingen.

Wydrzynska is de mede-oprichter van het Abortion Dream Team. De organisatie geeft voorlichting aan vrouwen die abortus willen plegen.

Wat zijn de aanklachten tegen Wydrzynska?

Aanklagers beschuldigden de activist van “helpen bij een abortus”, een misdrijf waarop maximaal drie jaar gevangenisstraf staat. Hoewel het zelf toedienen van abortuspillen legaal is in Polen, is het verlenen van hulp dat niet.

De activist zei dat ze in beroep zou gaan tegen het vonnis.

De rechtbank van Warschau stond sommige vertegenwoordigers van de media niet toe de procedure bij te wonen, daarbij verwijzend naar een “gebrek aan ruimte”, het Poolse tijdschrift Polityka gemeld.

Aanklagers noemden “aanzienlijke sociale schade” veroorzaakt door de beëindiging van “leven in de prenatale periode” in het slotcommentaar, volgens Polityka.

De ultraconservatieve denktank Ordo Iuris, die zich als partij bij de procedure had aangesloten, had Wydrzynska opgeroepen tot een gevangenisstraf van een jaar, met het argument dat ze had “gepocht” dat ze de misdaad had gepleegd.

De verdediging van Wydrzynska verzocht om uitsluiting van de organisatie, aldus het Poolse dagblad Gazeta Wyborcza.

Wat zei de verdediging over de zaak?

“Deze staat is schuldig”, zei Wydrzynska na de uitspraak Polityka. ‘Het heeft me in de steek gelaten,’ zei ze, en, voegde ze eraan toe, ‘miljoenen vrouwen in dit land.’

Wydrzynska zei dat ze in 2021 was benaderd door een “vrouw in een wanhopige situatie”. “Ze vertelde me dat haar agressieve echtgenoot probeerde te voorkomen dat ze een abortus zou ondergaan”, zei Wydrzynska.

“Ik voelde me geraakt door haar verhaal omdat ik een soortgelijke ervaring had gehad. Ik voelde dat ik haar moest helpen”, voegde ze eraan toe.

Advocaat Anna Bergiel zei dat de zaak een “precedent” schept. Ze voerde aan dat de vrouw die de abortuspil nam, dit deed voor ‘haar eigen bestwil en voor het welzijn van haar kinderen’.

“Ze wist dat een ander kind het nog moeilijker zou maken om uit de vicieuze cirkel van huiselijk geweld te ontsnappen”, zei Bergiel.

Dat vertelde abortus Dream Team-activist Kinga Jelinska Gazeta Wyborcza: “We hebben abortussen en we zullen ze blijven hebben.”

