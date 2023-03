WARSHAU, Polen (AP) — Een rechtbank in Warschau heeft dinsdag een vrouwenrechtenactiviste veroordeeld voor het helpen van een slachtoffer van huiselijk geweld bij het verkrijgen van abortuspillen in Polen, en veroordeelde haar tot acht maanden taakstraf.

De zaak van Justyna Wydrzyńska is nauwlettend in de gaten gehouden door mensenrechtenactivisten, die geloven dat het een precedent zal scheppen in een land met een van Europa’s meest restrictieve abortuswetgeving.

Een toonaangevende organisatie voor reproductieve rechten, de International Planned Parenthood Federation, zei dat het “geschokt” was dat Wydrzyńska nu een strafblad heeft voor het helpen van een vrouw die in een gewelddadige relatie zat.

“We zijn diep bedroefd door het besluit en verontwaardigd over het hele proces. Iemand veroordelen voor een daad van empathie en mededogen jegens een ander mens is ondenkbaar”, aldus woordvoerder Irene Donadio.

Aanklagers hadden Wydrzyńska beschuldigd van “helpen bij een abortus”, een misdaad waarop maximaal drie jaar gevangenisstraf staat.

Volgens Poolse media gaat Wydrzyńska in beroep tegen de zaak. Ze is mede-oprichter van het Abortion Dream Team, een organisatie die informatie verstrekt aan vrouwen die abortus willen plegen.

Polen, een overwegend katholiek land, verbiedt abortus in bijna alle gevallen, behalve als het leven of de gezondheid van een vrouw in gevaar is of als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest.

Abortus was jarenlang toegestaan ​​bij foetussen met aangeboren afwijkingen. Die uitzondering werd echter in 2020 geschrapt door het constitutionele hof van het land.

In de praktijk bestellen Poolse vrouwen die hun zwangerschap willen beëindigen abortuspillen of reizen ze naar Duitsland, Tsjechië en andere landen waar de procedure is toegestaan. Hoewel het zelf toedienen van abortuspillen legaal is, is het helpen van iemand anders dat niet.

Vanessa Gera, The Associated Press

