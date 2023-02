Pool-Weltmeisterschaft: Francisco Sanchez Ruiz gewinnt Titel in Kielce, Polen | Snooker-Neuigkeiten

Der Spanier Francisco Sanchez Ruiz ist der neue Weltmeister, nachdem er Mohammad Soufi im Finale der Pool-Weltmeisterschaft in Kielce, Polen, mit 13:10 besiegt hat. Die Nummer 1 der Welt wird nun zu den Premier League Pool und World Pool Masters aufbrechen





Francisco Sanchez Ruiz gewann die Pool-Weltmeisterschaft in Polen

Francisco Sanchez Ruiz gewann die Neun-Ball-Pool-Weltmeisterschaft, wobei der spanische Superstar im Finale am Sonntag den Syrer Mohammad Soufi besiegte.

Sanchez Ruiz, der gegen Mario He einen Rückstand aufholen musste, um das Finale zu erreichen, ging im Rennen mit 6-4 auf 13 in Führung, aber ein Fehlschuss auf die Vier im 11. Spiel brachte Soufi dazu, den Rückstand auf eins zu reduzieren.

Gerade als es so aussah, als würde der syrische Außenseiter in Schwung kommen, ermöglichte ein Kratzer im Konter seinem Gegner, ins Spiel zu kommen und mit 8:7 in Führung zu gehen.

Sanchez Ruiz nutzte einen weiteren Soufi-Fehler, um die Kontrolle über das Verfahren zu übernehmen, indem er einen Zwei-Rack-Puffer einrichtete, der dabei zweistellig wurde, und sich drei vom Titel entfernte.

Der Spanier schien die Pause überstanden zu haben und erreichte bald den Hügel.

Er stürzte sich, nachdem Soufis Break im 23. Spiel die Eins und die Acht zusammengelassen hatte, um einen denkwürdigen Sieg zu besiegeln.

Sanchez Ruiz steckte die beiden bei der Pool-Weltmeisterschaft mit einem unglaublichen Glücksfall ein

Sanchez Ruiz hält nun die Titel US Open Pool Championship, World Cup of Pool und World Pool Championship in der Neun-Ball-Arena.

Er sagte: „Es ist ein erstaunliches Gefühl. Ich habe keine Stimme. Ich habe den Druck gespürt. Ich hatte letztes Jahr ein unglaubliches Jahr, aber dies ist das erste in diesem Jahr und ich kann es nicht glauben.

„Ich habe im Finale nicht mein Bestes gegeben, aber ich habe dafür gekämpft und das Endergebnis erzielt.

„Ich wusste, dass ich mit jemandem wie Mohammad ein Spiel verlieren könnte. Er ist sehr gut und stark. Ich habe aber mein Spiel gespielt, ich bin so müde, ich fühle mich unglaublich, das ist mit Sicherheit mein größter Titel.“

Sanchez Ruiz umarmt Mohammad Soufi, nachdem er den Titel der Pool-Weltmeisterschaft gewonnen hat

Die Nummer 1 der Welt wird nun zu den Premier League Pool und World Pool Masters aufbrechen.

„Das letzte Jahr, als ich die großen Titel gewann, aber als ich letztes Jahr den Derby City Classic gewann, änderte sich alles in meiner Einstellung.

„Ich habe gut gespielt, aber ich hatte noch nie einen großen Titel gewonnen. Wenn du einen großen gewinnst, geht dein Selbstvertrauen durch die Decke.

„Bei Matchroom-Events herrscht so viel Druck, dass man es mit keinem anderen vergleichen kann.

„Beim Mosconi Cup hatte ich so etwas noch nicht gespürt. Wenn man gegen Mosconi spielt, fühlt es sich bei jedem Turnier danach wie kein Druck an.“