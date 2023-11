Pool-Bericht über den Ausschluss von Giannis Antetokounmpo im dritten Viertel des heutigen Detroit Pistons-Spiels bei den Milwaukee Bucks

Das Pool Report-Interview wurde von Jim Owczarski (Milwaukee Journal Sentinel) mit Crewchef Rodney Mott im Anschluss an das Spiel der Pistons at Bucks heute Abend geführt.

FRAGE: Erklären Sie, warum Giannis Antetokounmpo bei 3:47 des zweiten Viertels wegen eines technischen Fouls gerufen wurde. Es sah so aus, als wäre es „off the ball“, da es sich bei dem Spiel um ein persönliches Foul an Cade Cunningham handelte, das Damian Lillard an die Linie schickte.

MOTT: Während des Spiels fährt Giannis zum Korb und glaubt, gefoult zu werden. Dann geht er auf den Spielleiter zu und benutzt Obszönitäten, was ein unsportliches technisches Foul darstellt und zu diesem Zeitpunkt verhängt wurde.

FRAGE: Erklären Sie, warum Giannis Antetokounmpo um 9:00 Uhr des dritten Viertels nach einem Dunk wegen eines technischen Fouls gewarnt und anschließend ausgeworfen wurde.

MOTT: Nach dem Dunk dreht sich Giannis zu seinem Gegner um und verspottet ihn, woraufhin ein verspottendes technisches Foul verhängt wird, ein unsportliches Foul. Und er wurde gemäß der Regel aus dem Spiel ausgeschlossen, weil zwei unsportliche technische Fouls dazu führen, dass man aus dem Spiel ausgeschlossen wird.