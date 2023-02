Pompeo gegen die Post: Die Politik von Jamal Khashoggi

Attiah ist kein desinteressierter Essayist. Sie war Khashoggis Redakteurin bei der Post sowie seine Freundin, und seit seinem Tod kritisiert sie den als MBS bekannten saudischen Autokraten – sowie Menschen näher an der Heimat, die den Mord unterbetonen, wenn sie darüber nachdenken, wie Washington mit Riad umgehen soll.

Bei einem Blick in Attiahs journalistisches Zuhause auf der US-amerikanischen Zeitung würde man nichts von der Wendung gegen Khashoggi wissen PostMeinungsteam. Die Organisation hat Khashoggis Vermächtnis und die Rechtschaffenheit, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen, lautstark gefeiert, eine Anstrengung, die alles umfasst, von traditionellen Leitartikeln bis hin zu ganzseitigen Hausanzeigen – die den verstorbenen Kolumnisten ehren, aber auch als Werbetafel für die Heiligkeit einer großen Zeitung dienen Mission. (Post Sprecherin Shani George sagt, dass die Anzeigen von einem separaten Team erstellt werden und als repräsentativ für den Herausgeber und die Organisation angesehen werden sollten.)

Diese öffentliche Verehrung zieht gelegentlich Augenrollen von Journalistenkollegen nach sich, die denken, dass etwas an einer Nachrichtenorganisation, die die Rolle eines hinterbliebenen Familienmitglieds in einer nach wie vor andauernden Geschichte, deren Tentakel alles von der Saudi-Katar-Rivalität bis zum Saudi im letzten Herbst berühren, so energisch annimmt, nicht stimmt -geführte Bemühungen, die Ölpreise zu erhöhen.

Aber wenn die Umarmung unter Medieninsidern zu gelegentlichem puristischem Geschwätz führt, löst sie geradezu hässliche Zurschaustellungen von Leuten aus, deren politische Identität darin verstrickt ist, die Medien zu verärgern.

Daher der Aufhänger für Attiahs Behauptung: Khashoggi ist dank neuer Memoiren des ehemaligen Außenministers Mike Pompeo wieder in den Nachrichten. In dem Buch, das viel mehr Tinte darauf verwendet, amerikanische Journalisten zu enthäuten als die saudische Monarchie zu kritisieren, sagt Pompeo, dass überreizte Reporter Khashoggi fälschlicherweise als „saudi-arabischen Bob Woodward“ bezeichneten, obwohl er in Wirklichkeit ein politischer Aktivist war, der gelegentlich op -eds, eine Kategorie, die alle von Karl Marx über Alexander Hamilton bis hin zu Mike Pompeo selbst umfasst.

Obwohl Pompeo den Mord als „ein inakzeptables und schreckliches Verbrechen“ beschreibt, sagt er weiter, dass es in einer Nachbarschaft, in der Politik ein gewalttätiges Geschäft ist und in der Khashoggi seine eigenen unappetitlichen Verbündeten hatte, im Wesentlichen selbstverständlich war. Pompeo lobt den Kronprinzen als Reformer und schreibt, dass die Umarmung von Khashoggi durch die Medien das Verbrechen übertrieben habe, um die Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien zu schwächen.

Pompeo prahlt auch damit, dass Präsident Donald Trump eifersüchtig war, dass „ich derjenige war, der dem Mittelfinger gezeigt hat Washington Postder New York Times, und andere Bettnässer, die die Realität nicht im Griff hatten“, als er MBS zum ersten Mal nach einem Mord besuchte. Es passt alles zu dem brustklopfenden, schimpfenden Ton von Geben Sie niemals einen Zolldas in hohem Maße ein Wahlkampfbuch eines möglichen Präsidentschaftskandidaten ist – und überhaupt nicht wie eine gemessene, für-die-Historiker-Erinnerung eines ehemaligen Staatsmanns.

Es wäre einfach gewesen, das Buch als solches zu ignorieren. Stattdessen löste die Passage in einer Wendung der Ereignisse, die Pompeos Verleger gefreut haben muss, eine schnelle und sehr öffentliche Gegenreaktion aus, die größtenteils von der Post. Ein Leitartikel prangerte die ehemalige Sekretärin als „abstoßend“ an. Herausgeber Fred Ryan eine Erklärung veröffentlicht Er sagte, dass „es beschämend ist, dass Pompeo abscheuliche Unwahrheiten verbreitet, um das Leben und den Dienst eines mutigen Mannes zu entehren“, als Teil dessen, was er „einen Trick zum Verkauf von Büchern“ nannte.

Am Ende Pompeos Geben Sie niemals einen Zoll laut Daten von Bookscan im Laufe der Woche solide 34.630 Einheiten verkauft. Wenn Sie ein potenzieller republikanischer Präsidentschaftskandidat sind, der versucht, Bücher an ein konservatives Publikum zu verkaufen, gibt es nichts, was das Produkt so bewegt wie ein Gerangel mit einer Mainstream-Nachrichtenagentur.

Aber in Attiahs provokanterer Erzählung war Pompeo weniger ein Rebell gegen alte mediale Schibboleths als vielmehr ein Symbol für etwas, das in den Machtkorridoren der Hauptstadt weit verbreitet und schmutzig ist, eine pseudo-kluge Haltung, die den Mord im Nahen Osten als unvermeidlich abtut und suggeriert, Khashoggi habe ihn kommen lassen. „Warum scheint es in Washingtons Elitekreisen jetzt eine Gegenreaktion gegen Jamal zu geben?“ fragte sie letzte Woche in ihrem Newsletter. (Das Stück hatte viel Kritik an Pompeo, aber ich vermute, nichts wird seine Gefühle mehr verletzen, als als Tribun der Washingtoner Elite besetzt zu werden.)

Kann es wahr sein? Als wir diese Woche miteinander sprachen, war das einzige andere Beispiel für angebliche Anti-Khashoggi-Stimmung von Beltway-Insidern ein Jahr 2022 atlantisch Titelgeschichte auf MBS, die Attiah für das, was sie als geringe Aufmerksamkeit für den Mord und unzureichenden Widerstand gegen die lahmen Leugnungen des Kronprinzen ansah, beschimpft hatte. Damals entgegnete der Autor der Geschichte, Graeme Wood, dass sein Artikel sehr vernichtend sei, und sagte, Beschwerden, er habe MBS eine „Plattform“ gegeben, widersprächen den Werten des Journalismus, der definitionsgemäß darin besteht, problematische Menschen zu zitieren und problematisch zu sagen Dinge.

Ein weiterer Ort, der wenig schmeichelhafte Berichterstattung hervorgebracht hat: Die Nachrichtenseiten der Post, die berichtete, dass eine Führungskraft der Qatar Foundation einige der Kolumnen, die Khashoggi für die Zeitung eingereicht hatte, gestaltet hatte. Aber dieser Bericht war vor vier Jahren, kurz nach dem Mord.

Während die rechtsextremen Medien voller Geiz über ihn sind, gibt es in den „Elite“-Medien nicht viel geradlinige Anti-Khashoggi-Stimmung. Meiner Erfahrung nach gilt das auch für das Geschwätz unter den Leuten, die diese Medien lesen oder für sie schreiben.

Das liegt nicht an mangelnden Bemühungen einiger seiner Feinde: Ich und eine Reihe anderer Washingtoner Reporter haben im Laufe der Jahre vertrauliche Bemerkungen von Werbefachleuten erhalten, die uns drängen, zu untersuchen, inwiefern Khashoggi kein Engel war. Die offensichtlichste Motivation dafür ist der Versuch, einen saudischen Ruf zu waschen, der zu Recht durch ein entsetzliches Verbrechen besudelt wurde. Aber es ist auch eine Erinnerung daran, dass Khashoggi als Verfechter der Demokratie in der arabischen Welt zu Lebzeiten – und als jemand, der für diese Sache heute als Märtyrer behandelt wird – ein Vermächtnis hinterlässt, an dem viele Leute ein echtes Interesse haben, entweder zu verschmutzen oder Erheben all diese Jahre später.

Aus diesem Grund ist die Pompeo-Khashoggi-Klatsche, obwohl sie wahrscheinlich nicht viele Meinungen über die Frage geändert hat, ob Khashoggi ein freidenkender Wahrheitsverkünder oder (wie Pompeo in dem Buch wiederholt) ein hinterhältiger Sympathisant der Muslimbruderschaft war, es wert, bezahlt zu werden Aufmerksamkeit auf. Vier Jahre nach dem Mord in Istanbul sagt die anhaltende Erinnerungspolitik an Khashoggi etwas Interessantes über Washington aus.

Beginnen Sie mit Pompeo. Die ehemalige Sekretärin spielt mit der rechtsextremen Primärwählerschaft und lässt sich auf die Art von zu schlauer Halblogik ein, die sich im Kabelfernsehen besser abspielt als auf den Seiten eines Buches.

Auf der einen Seite ist vieles von dem, was er schreibt, offenkundig wahr: Khashoggi hatte starke Meinungen; Er gründete eine Interessenvertretung, die sich für Demokratie im Nahen Osten einsetzt. Ungeachtet dessen, dass die Post ihn als Kollegen begrüßte, war er kein Karriere-Postie, der die Meinungsseite erreichte, nachdem er sich von einem jungen Reporter, der für das Fairfax County Police Department berichtete, hochgearbeitet hatte. Er war einer von Dutzenden von Menschen, deren Texte in den führenden US-Medien erschienen, weil er auf die eine oder andere Weise bereits ein Spieler war.

Auf der anderen Seite lässt sich Pompeo nie auf die offensichtlichste Antwort auf diese Informationen ein: Na und? Sollte die Abscheu der Medien über die Ermordung und Verstümmelung eines Kritikers auf Fälle beschränkt werden, in denen der Kritiker einen langen journalistischen Stammbaum hatte? Oder in Fällen, in denen der Kritiker ein Anhänger von Edmund Burke ist, zu dessen Verbündeten nur Bewunderer der Vereinigten Staaten gehören? Nach dieser Logik sollten wir niemals Kolumnen von jemandem haben, der auch nur ein bisschen kompliziert ist – oder von jemandem, der sich als Person weiterentwickeln kann. Lassen Sie uns für eine Minute Pompeos zweifelhaftes implizites Argument akzeptieren, dass die Ermordung von Khashoggi eher ein Fall von Brutalität gegen politische Opposition als Brutalität gegen journalistische Untersuchungen war. Wen interessiert das? Es ist eine Unterscheidung ohne Unterschied.

Um eine grausame Hypothese zu verwenden: Was wäre, wenn eine ausländische Regierung versuchte, Mike Pompeo Gewalt anzutun? Wäre es noch schrecklicher, wenn die Gewalt ausschließlich eine Reaktion auf sein Buch oder tatsächlich eine Reaktion auf seinen „Aktivismus“ auf der Weltbühne wäre? Natürlich nicht.

Jede Regierung in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat sich mit unappetitlichen ausländischen Regierungen auseinandergesetzt und sich damit auseinandergesetzt, wo die Grenze zu ziehen ist. Es ist nichts, was Pompeo grundsätzlich disqualifiziert, wenn er sagt, dass ein grausamer Mord kein ausreichender Grund ist, jemanden wie einen Ausgestoßenen zu behandeln, angesichts der verschiedenen Dinge, die wir von seinem Land brauchen. Aber was auch immer Sie über die Auseinandersetzung mit der derzeitigen saudischen Führung denken, es ist etwas schrecklich Groteskes – und allzu Zeitgenössisches – an einem ehemaligen Außenminister, der sich darüber freut, wie etwas, das eindeutig eine Verletzung amerikanischer Werte ist, eine einheimische Wählerschaft erzürnt, die er nicht mag.

Aber auch die Reaktion von Khashoggis Bewunderern ist bezeichnend.

Bei DAWN, der gemeinnützigen Organisation Khashoggi, die gegründet wurde, um Demokratie in der arabischen Welt voranzutreiben, klagte die Führung Pompeo schnell an, weil er einen Mord rechtfertigte, weil Khashoggi „andere Dinge getan“ habe als Journalismus. „Ich glaube, er hat Saudi-Arabien und Mohammed bin Salman mehr signalisiert, oder zumindest so viel, er hat dem rechten Flügel signalisiert“, sagte mir Sarah Leah Whitson, die Geschäftsführerin der Organisation. „Es ist, als würde er sagen: Hey, erinnerst du dich an mich? Ich war derjenige, der Sie in Riad besuchte, nachdem Sie Jamal getötet hatten. Ich war der erste dort, weißt du, und wir haben dir den Arsch gedeckt.“

Doch die Verwendung von Khashoggis Image durch die Organisation lädt Kritiker auch dazu ein, die anderen Dinge zu kritisieren, die Khashoggi getan hat. Die Liste der problematischen Regime der Organisation umfasst Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, aber nicht Katar, das ebenfalls keine Demokratie ist. Selbst wenn der Kader von Budgetbeschränkungen oder soliden Berechnungen darüber geprägt ist, welche Regierung am meisten eine Überprüfung verdient, ist dies eine Wahl, die sie auf eine Seite einer regionalen Rivalität stellt. Was wiederum die andere Seite dazu veranlassen wird, die Ikone der Organisation niederzureißen – eine Motivation, die unfreundlich und unfreundlich sein mag, sich aber von der Entschuldigung eines Mordes unterscheidet.

Und was Khashoggis journalistisches Zuhause in Washington betrifft, so war ich beeindruckt von der Art und Weise, wie Attiah vor Pompeos Verwendung des Wortes „Aktivist“ zurückschreckte, als würde die Akzeptanz dieser Beschreibung irgendwie die Wahrhaftigkeit, Unabhängigkeit oder Tapferkeit von Khashoggis Kritik am saudischen Regime verringern.

„Jemanden so zu etikettieren bedeutet, dass es eine etwas subtile Rechtfertigung für seine Eliminierung gibt“, sagte sie mir. „Ob es sich um einen öffentlichen Diskurs handelt, als ob man sagen wollte: ‚Wir sollten nicht auf sie hören‘, oder ob es darum geht, sie buchstäblich körperlich zu ermorden.“ Sie sagte, sie sei wegen ihrer Kritik am saudischen Regime auch als Aktivistin bezeichnet worden, eine Beschreibung, die verwendet wird, um jemanden zum Schweigen zu bringen.

Wenn es um Khashoggi geht, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Idee glaube, dass der Begriff Verleumdung ist – und ich vermute, die meisten Ethiker würden keinen Unterschied zwischen der Ermordung eines Journalisten und der Ermordung eines Aktivisten (oder der Ermordung von jemandem, der ein bisschen von beidem tut) sehen ). Ich kann mir auch keinen besseren Begriff für jemanden vorstellen, der buchstäblich eine gemeinnützige Organisation namens Democracy for the Arab World Now gegründet hat. Es scheint, dass auch die Welt des Journalismus vielleicht unwissentlich in die Idee verstrickt ist, dass das Verlassen des Reiches der reinen Worte bedeutet, irgendwie Gefahren zu verdienen, auf eine Weise, die Vollzeitjournalisten nicht haben.

Es liegt in der Natur des Menschen, ganz zu schweigen von einer guten institutionellen Führung, jemanden zu tadeln, der einen ermordeten Kollegen und Freund kritisiert. Besonders jemand, der dies auf Pompeos vulgäre Art tut. Aber zum Guten oder Schlechten wird Khashoggis Vermächtnis ein Faktor in der Region bleiben, was bedeutet, dass die Politik seines Gedächtnisses eine ständig schwierige Sache sein wird – und die konventionelle Weisheit Washingtons darüber, ob er ein Held oder ein Bösewicht oder ein Thema der Medien war Putzen oder ein Opfer rechtsextremer Verleumdung wird relevant bleiben.

Eine Person, die weiterhin an der Gestaltung dieser Weisheit mitwirken wird: Attiah, die nächstes Jahr ein Buch über ihre verstorbene Freundin erwartet. Sie sagte, sie habe sowohl mit Khashoggis Bewunderern als auch mit Kritikern gesprochen. Aber erwarte keine Leidenschaftslosigkeit.

„Ich denke, es gibt immer ein emotionales Element, egal ob es Wut, Trauer oder Traurigkeit ist“, sagt sie. „Ich sehe diese Dinge nicht getrennt von unserer Arbeit. Ehrlich gesagt habe ich nicht den Luxus, das getrennt von unserer Arbeit zu sehen.“