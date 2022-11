Polnisches Team wird von Kampfflugzeugen auf WM-Flug eskortiert — RT Sport News

Die polnische Fußballnationalmannschaft erhielt auf einem Teil ihrer Reise zur Weltmeisterschaft in Katar zusätzlichen Schutz, wobei zwei F-16-Kampfflugzeuge das Flugzeug der Mannschaft begleiteten.

Unter der Führung des erfolgreichen Stürmers Robert Lewandowski brach die polnische Mannschaft am Donnerstag nach Katar auf, bevor sie nächste Woche ihr WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko bestreiten wird.

Ein Video, das auf den Social-Media-Konten des Teams geteilt wurde, zeigte, wie ihr Flugzeug von Kampfjets flankiert wurde, wobei die Besatzung den Fußballstars zuwinkte und eine Botschaft der Unterstützung zeigte.

„Wir wurden von F16-Flugzeugen an die Südgrenze Polens eskortiert!“ Lesen Sie den Tweet, der das Filmmaterial begleitet. „Danke und Grüße an die Piloten!“

Die Sondereskorte kommt, nachdem diese Woche zwei Menschen bei einem Raketenangriff auf polnischem Territorium unweit der ukrainischen Grenze getötet wurden.

Zunächst beeilten sich mehrere polnische und ukrainische Beamte zu behaupten, die Rakete sei von russischen Streitkräften abgefeuert worden, und argumentierten, es handele sich um einen direkten Angriff auf NATO-Territorium.

Inzwischen hat Polen jedoch eingeräumt, dass der Vorfall höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer ukrainischen Luftverteidigungsrakete war, die vom Weg abgekommen ist – eine Ansicht, die von der NATO und Washington geteilt wurde.









Polen hat seinen Platz bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gebucht, nachdem es im März aus einem europäischen Qualifikations-Playoff-Finale gegen Schweden hervorgegangen war.

Die Polen sollten ursprünglich in einem Playoff-Halbfinale in Moskau gegen Russland antreten, weigerten sich jedoch, das Spiel wegen des Konflikts in der Ukraine zu bestreiten.

FIFA und UEFA verbannten daraufhin russische Mannschaften von allen offiziellen Wettbewerben, wodurch Russlands Chancen, Katar zu erreichen, zunichte gemacht wurden.

Polen, trainiert von Czeslaw Michniewicz, startet am Dienstag in die WM-Gruppe C der Gruppe C gegen Mexiko, bevor es gegen Saudi-Arabien und Argentinien antritt, um die K.-o.-Runde zu erreichen.