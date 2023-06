WARSCHAU, Polen (AP) – Ein 7-jähriges Kind, das von einer Passagierfähre in der Ostsee über Bord fiel, und seine Mutter, die hinter ihm ins Wasser sprang, sind beide tot, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der polnische Polizeisprecher Mariusz Ciarka sagte dem Sender TVN24, es sei unmöglich, das Leben der beiden zu retten, die beide polnische Staatsbürger seien.

Die Tragödie ereignete sich am Donnerstag, als das Kind ins Wasser fiel und die Mutter beschloss, ihm nachzuspringen, sagte Jonas Franzen, Sprecher der schwedischen Seeschifffahrtsbehörde, gegenüber The Associated Press. Er sagte, das Kind sei aus einer Höhe von etwa 20 Metern (65 Fuß) gestürzt.

Die schwedische Polizei bestätigte, dass beide tot waren.

Mutter und Kind wurden getrennt per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Karlskrona transportiert.

Anders Olsson, der an Bord des Rettungshubschraubers war, der die Frau aus dem Meer holte, sagte am Freitag im schwedischen Radio, dass sie „nicht ansprechbar“ sei und ihr Erste Hilfe geleistet worden sei.

In einer kurzen Erklärung am Freitag teilte die schwedische Staatsanwaltschaft mit, sie habe „eine vorläufige Untersuchung eingeleitet, bei der die Kriminalität als Mord eingestuft wird, in dem Fall aber kein Verdächtiger vorliegt“.

„Ziel der Ermittlungen ist es, den Vorfall aufzuklären“, sagte Staatsanwältin Stina Brindmark. Weitere Details waren nicht verfügbar.

Schiffe und Hubschrauber aus Schweden und von vor Ort befindlichen NATO-Einheiten unterstützten die Rettungsaktion.

Die Associated Press

