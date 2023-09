Vereinte Nationen

CNN

—



Die Unterstützung des Westens für die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland habe weltweit erhebliche Konsequenzen, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda am Dienstag und forderte die Unterstützer Kiews auf, standhaft zu bleiben.

„Es geht darum, sicherzustellen, dass Russland nicht in der Lage ist, die Grenzen in Europa legal zu verschieben“, sagte Duda in einem Interview mit Jake Tapper von CNN im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.

„Das ist die Garantie für den Frieden in der Zukunft, auch für die Vereinigten Staaten.“ Polen und die Ukraine teilen sich eine lange Grenze, ein Gebiet, in dem der Krieg am Dienstag heftige Resonanz fand, nachdem russische Drohnen Lagerhäuser in der westukrainischen Stadt Lemberg angegriffen hatten.

Es gebe keine Kompromisslösung, sagte auch Duda – eine Position, die auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte. Beide Staats- und Regierungschefs standen am Dienstagmorgen in New York auf dem Podium, als die Generaldebatte der Vereinten Nationen begann.

„Russland kann nur dann gestoppt werden, wenn es besiegt wird, und es wird besiegt sein, wenn die Ukraine dank der Hilfe der Vereinigten Staaten und dank der Hilfe des Westens die russische Armee aus den besetzten Gebieten verdrängt und wenn sie die Kontrolle zurückerlangt.“ über seine international anerkannten Grenzen hinaus. Nur dann können wir sagen, dass der russische Imperialismus wirklich besiegt wurde“, sagte Duda gegenüber Tapper.

Polen ist seit der russischen Invasion ein Verbündeter der Ukraine, hat mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und war Vorreiter bei der Aufforderung an die NATO-Partner, mehr Militärgüter nach Kiew zu schicken.

Im Frühjahr schickte Polen als erstes NATO-Land Kampfflugzeuge in die Ukraine – Monate vor den USA, die sich erst letzten Monat bereit erklärten, den Transfer von F-16-Kampfflugzeugen zu genehmigen, bis die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte abgeschlossen ist.

Auf die Frage nach einer Reihe von Korruptionsskandalen, die Selenskyjs Kriegsregierung während des Krieges heimgesucht haben, räumte Duda ein, dass Korruption im Nachbarland seit langem ein Problem sei.

Dennoch sagte Duda, er glaube, dass Selenskyj bereits nach seinem Amtsantritt mit dem Kampf gegen die Korruption begonnen habe – und betonte, dass Korruptionsbedenken die westliche Unterstützung der militärischen Bemühungen der Ukraine nicht behindern dürften.

Washington hat Milliarden in die Verteidigung der Ukraine gesteckt und wird in den kommenden Wochen mit der Lieferung von 31 M1-Abrams-Panzern an die Ukraine beginnen.

Aber die USA überwachen auch ihre laufende Sicherheitshilfe für Kiew genau, da immer mehr Republikaner mehr Kontrolle über die Verwendung des Geldes fordern und die Sinnhaftigkeit der Ausgaben von Milliarden Dollar für die Verteidigung des Landes in Frage stellen.