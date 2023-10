WARSCHAU – Sie mögen zwar altern, an Einfluss schwinden und ihre Zahl sinken, aber die polnischen Kohlebergleute könnten dabei helfen, die spannenden Wahlen des Landes zum Erfolg zu führen.

Die Parteien kämpfen hart darum, vor der Abstimmung am Sonntag die Unterstützung der Bergleute zu gewinnen – auch wenn das bedeutet, ihnen leere Versprechungen zu machen.

Polen produziert immer noch 70 Prozent seines Stroms aus Steinkohle und Braunkohle und zählt 80.000 Bergleute, die von mächtigen Gewerkschaften unterstützt werden, die hauptsächlich in der südlichen Region Schlesien des Landes konzentriert sind.

Das ist zufällig auch ein Wendepunkt bei einer Wahl, die als existenzieller Kampf um die Zukunft des Landes dargestellt wird.

Die beiden größten Parteien – Donald Tusks pro-EU-Bürgerkoalition und Jarosław Kaczyńskis nationalistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) – ringen um jede zusätzliche Stimme, da die Meinungsumfrage von POLITICO zeigt, dass keine der Parteien genügend Sitze gewinnen wird, um allein zu regieren.

„Das ist eine sehr wichtige Region“, sagte Zdzisław Krasnodębski, ein PiS-Europaabgeordneter im Energieausschuss des Europäischen Parlaments, und fügte hinzu, dass Kohlebergleute immer noch „wichtig sind, nicht nur für Recht und Gerechtigkeit, sondern generell für alle.“

Als Tusk und PiS-Premierminister Mateusz Morawiecki am Donnerstag beide in Kattowitz Wahlkampf machten, sagte keiner von beiden viel über die Zukunft der Kohlebergwerke in der Region.

Aber es könnte Teil ihrer Strategie sein, das heikle Thema zu meiden – und nicht mit den einflussreichen Kohlegewerkschaften in Konflikt zu geraten, die die Regierung vor zwei Jahren zu einem Kohleausstiegsabkommen bis 2049 gedrängt haben.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese oder die nächste Regierung an das Abkommen halten wird“, sagte der Vorsitzende der Bergbaugewerkschaft Sierpień ’80, Bogusław Ziętek, und fügte hinzu, dass die Energiekrise im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine bedeutet, dass „die Regierung flexibel sein sollte, wie wir vorgehen.“ bis 2049 erreichen, denn es könnte sich herausstellen, dass die Wirtschaft ohne Kohle nicht auskommt.“

Die Anschläge herausziehen

Der Wahlkampf sei von den Themen Lebenshaltungskosten, Rechtsstaatlichkeit und Migration dominiert worden, während sich die Positionen der beiden Parteien im Energiebereich angenähert hätten, da sie sich beide auf einen möglichen Ausstieg aus der Kohle einigen, sagte Joanna Maćkowiak-Pandera, Präsidentin des Forum Energii Think Tank voranzutreiben und den Anteil erneuerbarer Energien mindestens zu verdoppeln.

„Es scheint, dass es in Polen einen Konsens über den generellen Kohleausstieg gibt“, sagte sie, „das ist etwas, das im Vergleich zu dem, was wir (bei der Wahl) vor fünf Jahren hatten, ziemlich bemerkenswert ist.“

POLEN NATIONALPARLAMENTWAHL UMFRAGE Weitere Umfragedaten aus ganz Europa finden Sie unter POLITISCH Umfrage der Umfragen.

Aber bei einer Wahl, bei der sehr viel auf dem Spiel steht, greifen die Parteien auf Almosen, Kehrtwendungen und Täuschung zurück, um Unterstützung zu gewinnen.

In diesem Sommer habe die Regierung „extreme Vorteile“ für den Kohlesektor eingeführt, sagte Maćkowiak-Pandera, darunter vier Jahre bezahlter Urlaub und eine enorme Abfindung.

Als Polens größter Stromerzeuger PGE letzten Monat eine neue Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 ankündigte, die einen Ausstieg aus der Kohle bis 2030 bedeuten würde, schlugen die Kohlegewerkschaften heftig vor und zwangen das staatlich kontrollierte Unternehmen aufgrund des Drucks der Regierung, seine Pläne rückgängig zu machen.

Beide Parteien haben zudem Zusagen zum Kohleausstieg mit der düsteren Realität des Sektors unvereinbar gemacht.

Während die PiS ihre Unterstützung für eine Frist bis 2049 bekräftigt hat, hat die Civic Coalition im vergangenen Monat ihr Ziel, bis 2035 aus der Kohle auszusteigen, in ihrem aktualisierten Wahlprogramm stillschweigend verworfen.

Dies sei ein „politisches Instrument, um (Bergarbeiter-)Stimmen zu gewinnen“, sagte Robert Tomaszewski, Analyst beim Think Tank Polityka Insight, und verwies auf die Tatsache, dass Tusk sich auch verpflichtet hat, die Emissionen bis 2030 um 75 Prozent zu senken – eine unmögliche Aufgabe ohne Minen zu schließen.

Hinzu kommt, dass die meisten Bergwerke in Schlesien „Anfang der 2030er Jahre“ schließen müssen, sagte er, da langfristige Stromverträge auslaufen, steigende Kosten die Gewinnmargen von Kohlekraftwerken schmälern und spätestens ab 2028 EU-Vorschriften staatliche Subventionen verbieten werden .

„Jeder ist unehrlich“, sagte Tomaszewski, und „niemand spricht ehrlich mit normalen Bergleuten.“

Krasnodębski, der PiS-Europaabgeordnete, sagte, die Regierung werde „niemals unsere Energiesicherheit gefährden“ oder „den sozialen Frieden in unserem Land gefährden“.

Aber Artur Wieczorek, ein Kandidat der Grünen, der unter dem Banner der Bürgerkoalition um einen Sitz in Katowice kämpft, sagte, es sei höchste Zeit, sich den Tatsachen zu stellen.

„Ich sage es (den Wählern) direkt“, sagte er: „Wir werden bis 2030 das Ende des Kohlebergbaus in Polen erleben, und was die Region braucht, ist eine Transformation, die gerecht ist und ihr dabei hilft, auf eine grüne Wirtschaft umzusteigen.“