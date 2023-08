„Wir sehen immer noch dumme Prahlereien im Fernsehen“, sagt der polnische Landwirt Andrzej Waszczuk und verweist damit auf den regierenden Führer der PiS (PiS), Jaroslaw Kaczynski, der versprochen hat, dass der Kaufpreis für Weizen 1.300 Zloty (€) betragen wird 280, 300 $) pro Tonne, dass die Einfuhren aus der Ukraine ausgesetzt werden und dass es Interventionskäufe geben wird.

„Aber der Teufel steckt im Detail, und niemand sagt etwas über die Details. Wir werden nicht auf solche Spiele hereinfallen. Wir warten auf konkrete Lösungen, die wir spüren werden. Solange es keine konkreten greifbaren und spürbaren Anzeichen gibt.“ „Wir werden protestieren, wenn es keine Verbesserung auf dem Markt gibt“, sagt Waszczuk.

Landwirte in Polen befürchten, dass ukrainisches Getreide, das für den Nahen Osten und Afrika bestimmt ist, auf den heimischen Markt gelangen und die Preise in der ärmsten Region Polens senken könnte, sobald das Verbot im September aufgehoben wird.

„Die Situation, in der ukrainisches Getreide nach Polen fließt, stellt unsere Landwirte vor große Herausforderungen, da sie mit aus dem Ausland importierten Agrarprodukten konkurrieren müssen“, sagt Wiktor Szmulewicz, Präsident des Nationalen Rates der Landwirtschaftskammern.

Der Wettbewerb mit landwirtschaftlichen Produkten, die nach anderen Standards und Kosten hergestellt werden als denen, die in der Europäischen Union gelten, schaffe ungleiche Wettbewerbsbedingungen für polnische Landwirte, fügt Szmulewicz hinzu.

Der Besitzer einer Einkaufsstelle in der Nähe von Hrubieszow, der anonym bleiben wollte, sagte, er habe den Bauern im vergangenen Jahr bis zu 1.600 Zloty pro Tonne zahlen müssen und kurz nach der Ernte begannen die Getreidepreise rapide zu sinken, um bis zu 50 %.

Polnische Landwirte befürchten, dass ukrainisches Getreide ihren Märkten schadet und protestieren Bild: Attila Husejnow/SOPA/picture Alliance

Damals begannen die Proteste. Wieslaw Gryn, ein weiterer polnischer Bauer, gründete als Reaktion darauf die Deceived Village Association und sagte, die Proteste würden nach der Ernte wieder aufgenommen.

Jan Bieniasz, Geschäftsführer einer Bauernkooperative im Dorf Laka, sagt, dass etwa 80 % des Getreides, das 2022 aus der Ukraine kam, über Polen gelangte – und vieles davon „durchsickerte auf den lokalen Märkten und drückte auf die Preise“. Ukrainisches Getreide sei an der Grenze 20 % billiger als polnisches Getreide gewesen, fügt er hinzu.

Die Polnische Volkspartei (PSL) sagt, dass etwa ein Drittel des ukrainischen Getreides nach Polen gelangt, obwohl dies umstritten ist

Einige behaupten, es handele sich dabei um Gerüchte, die im Rahmen des russischen Hybridkriegs geschürt wurden, um einen Keil zwischen Polen und Ukrainer zu treiben.

Die Bauerngewerkschaft AgroUnia sagt beispielsweise, dass „ukrainische Oligarchen und internationale Investmentfonds, die riesige Summen in die Lebensmittelproduktion in der Ukraine investiert haben, von der aktuellen Situation profitieren werden.“

Wirtualna Polska, eine Nachrichtenagentur, untersuchte, welche polnischen Unternehmen im Jahr 2022 billigeres ukrainisches Getreide kauften und es dann zu einem höheren Preis auf dem polnischen Markt verkauften. Ihre Ergebnisse zeigten, dass mehrere der größten Käufer angeblich Verbindungen zu hochrangigen PiS-Politikern hatten.

Die Regierung hat versprochen, eine eigene Liste der Unternehmen zu veröffentlichen, die billigeres ukrainisches Getreide gekauft haben, hat dies aber immer noch nicht getan.

Drei EU-Länder verbieten die Einfuhr von ukrainischem Getreide

Warschau redet hart

Angesichts der Parlamentswahlen, die später in diesem Jahr stattfinden, und des wachsenden Unmuts über die Kosten der Rolle Polens im Krieg in der Ukraine, die von der rechtsextremen Konföderationspartei ausgenutzt werden – die in den Umfragen nun bei 12-13 % liegt – steht die von der PiS geführte Regierung vor einer Herausforderung Dilemma.

Polen hat erklärt, dass es die Getreideimporte aus der Ukraine nach der Aufhebung des EU-weiten Verbots am 15. September nicht wieder aufnehmen wird.

Vier weitere EU-Länder – Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Ungarn – haben die EU ebenfalls gebeten, das Verbot des Inlandsverkaufs ukrainischer Getreideprodukte bis zum Jahresende zu verlängern, haben jedoch erklärt, dass sie für den weiteren Transit ukrainischen Getreides offen sind ihre Territorien.

Konflikt mit Kiew

Die Ukraine möchte, dass die EU die Getreidekorridore offen hält, die es ihr ermöglichen, ihr Getreide auf dem Landweg durch Polen und andere östliche EU-Mitgliedstaaten zu exportieren, während die Schwarzmeerroute gesperrt ist.

Frankreich, Deutschland und Spanien unterstützen die Haltung der Ukraine und sagen, Handelsbeschränkungen untergraben die Integrität des Binnenmarktes der Union – und ihre Bemühungen, die Ukraine zu unterstützen. Der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte, der einzige Akteur, der von den Maßnahmen Polens profitierte, sei Russland, das die Ukraine aus dem globalen Getreidemarkt verdrängen will.

Eine Ausweitung des Verbots jetzt könnte die ukrainischen Exporte beeinträchtigen und die russischen Getreideexporte ankurbeln, insbesondere zu einer Zeit, in der Russland einigen afrikanischen Ländern kostenloses Getreide anbietet.

Die Ukraine muss Getreide exportieren

Die diesjährige Getreideernte in der Ukraine sollte im Vergleich zum Vorjahr nur um etwa 10 % auf etwa 60 Millionen Tonnen zurückgehen. Der Rückzug Russlands aus dem Getreideabkommen im vergangenen Monat und die anschließenden Raketenangriffe auf Getreidelager, unter anderem im Hafen von Tschernomorsk, wo etwa 60.000 Tonnen Getreide zerstört wurden, haben jedoch zu einem Angebotsrückgang und höheren Preisen geführt.

Oleg Pendzin, Geschäftsführer des Economic Discussion Club in Kiew, glaubt, dass diese Ereignisse keinen wesentlichen Einfluss auf die Getreidepreise in der Ukraine haben werden. Einer der Gründe, sagt er, sei, dass die Bevölkerung des Landes aufgrund der großen Abwanderung von Menschen aus der Ukraine zurückgegangen sei und dadurch die Nachfrage nach Getreide auf dem heimischen Markt gesunken sei.

Bei einer Bevölkerung von 40 Millionen Menschen bedeute die Ukraine, dass etwa 18 Millionen Tonnen Getreide benötigt würden, um das Land völlig autark mit Getreide zu versorgen, sagt er. Bisher haben rund acht Millionen Menschen die Ukraine verlassen, was bedeutet, dass der inländische Getreideverbrauch auf 13 bis 14 Millionen Tonnen zurückgegangen ist, sagte Pendzin gegenüber dem ukrainischen Radio.

Der Getreideüberschuss der Ukraine wird auf rund 45 Millionen Tonnen geschätzt – mehr als die gesamte jährliche Getreideproduktion Polens.

Das bedeutet, dass die Ukraine den Großteil ihres Getreides exportieren muss. Die Frage ist, wo und wie das Getreide zu den Verbrauchern gelangt, wenn das Schwarze Meer blockiert ist und mittel- und osteuropäische Länder den Export über ihre Länder verbieten wollen.

Wie sich der Krieg auf die Weizenexporte der Ukraine auswirkt

Neue Routen für ukrainisches Getreide

Während des jüngsten NATO-Ukraine-Gipfels wurden neue Routen für den Export ukrainischen Getreides diskutiert.

Derzeit wird der Großteil des Getreides aus Kiew auf dem Landweg exportiert, und die wichtigsten Knotenpunkte in diesem Prozess werden die Ostseehäfen, insbesondere in Polen, sein.

Der EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski sagte, die EU sei bereit, fast die gesamte Agrarproduktion der Ukraine über sogenannte Solidaritätskorridore, also Straßen-, Schienen- und Flussrouten durch das Territorium der EU-Länder, zu exportieren.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der neue Seeweg für ukrainisches Getreide durch die Hoheitsgewässer Rumäniens und Bulgariens führt. Laut Bloomberg hat Rumänien die Kapazität des Hafens von Constanta für den Transport von ukrainischem Getreide durch das Schwarze Meer erhöht.

Doch wie realisierbar das ist, bleibt unklar. Am Mittwoch trafen russische Drohnen die Hafenstadt Ismail an der Donau, die Teil der ukrainisch-rumänischen Grenze ist. Nach Angaben des ukrainischen Infrastrukturministers Oleksandr Kubrakov wurden bei dem Angriff rund 44.000 Tonnen Getreide beschädigt, das für die Lieferung nach Afrika, China und Israel vorgesehen war.

Unterdessen teilte das ukrainische Außenministerium mit, dass zwischen Kiew und Zagreb eine Einigung über den Export von ukrainischem Getreide über kroatische Häfen erzielt worden sei.

Die neue Ostseeroute für ukrainisches Getreide könnte 25 Millionen Tonnen in den Häfen Litauens, Lettlands und Estlands umschlagen. Seine Aktivierung erfordert jedoch die Einführung entsprechender Verwaltungseinrichtungen auf polnischer Seite.

Herausgegeben von: Rob Mudge